З Полтавського ГЗК намагаються через суд стягнути "неіснуючий" борг у 4,7 мільярда гривень - заява

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат заявляє про намагання через суд незаконно стягнути з нього 4,7 мільярда гривень. Як передає Forbes.ua, справа стосується боргу, який виник понад 15 років тому і був сплачений у 2015 році, коли ці кошти були списані з рахунків підприємства.

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ГЗК підкреслює, що правомірність цього списання коштів у рахунок оплати боргів у червні 2022 року було підтверджено рішенням Верховного суду. Таким чином, боргу, який з нього намагаються стягнути через суд, наразі не існує.

Водночас зазначається, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав вже погашене право вимоги коштів з Полтавського ГЗК іншій компанії – ТОВ "Максі капітал груп".

"26 січня 2024 року, після низки махінацій з судовими системами автоматичного розподілу справ, Східним апеляційним господарським судом (Харків) ухвалено ганебне рішення про стягнення 4,7 мільярда гривень з Полтавського ГЗК", – йдеться у заяві.

При цьому, як наголошує ПГЗК, так і не були спростовані докази ані про факт продажу неіснуючого боргу, ані про відсутність договорів, на основі яких цей борг начебто виник.

Підприємство вважає, що хід судового засідання свідчить про замовний характер винесеного рішення: справу обсягом у 24 томи розглянули за одне засідання, яке тривало півтори години, а обговорення справи суддями в нарадчій кімнаті тривало менше п’яти хвилин. Адвокати ПГЗК наразі подали касаційну скаргу на рішення Східного апеляційного господарського суду.

"Ми переконані, що цю аферу мають розслідувати правоохоронні та антикорупційні органи, оскільки в ній очевидні ознаки економічного злочину з боку посадовців ФГВФО і суддів", – йдеться у заяві підприємства.

Зазначимо, що Полтавський ГЗК є власником найбільших запасів залізняку в Європі є основним активом гірничодобувної групи Ferrexpo, мажоритарним власником якої є колишній депутат Верховної Ради Костянтин Жеваго, проти якого в Україні порушено низку кримінальних справ.

В свою чергу, Бюро економічної безпеки звинувачує ПГЗК в незаконному видобутку копалин та несплаті рентних платежів. Через це, зокрема, було заарештовано голову правління підприємства Віктора Лотоуса.

Нагадаємо також, що у вересні 2022 року Північний апеляційний господарський суд визнав недійсною купівлю у 2002 році Ferrexpo 40,19% акцій ПГЗК і передав їх чотирьом компаніям, які належать колишнім акціонерам ПГЗК. Однак 19 квітня 2023 року Велика палата Верховного суду частково задовольнила касаційну скаргу компанії Ferrexpo AG (Швейцарія), скасувавши ухвалу апеляційного суду.