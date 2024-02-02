С Полтавского ГОКа через суд пытаются взыскать "несуществующий" долг в 4,7 миллиарда гривен - заявление

Полтавский горно-обогатительный комбинат заявляет о попытках через суд незаконно взыскать с него 4,7 миллиарда гривен. Как передает Forbes.ua, дело касается долга, возникшего более 15 лет назад и уплаченного в 2015 году, когда эти средства были списаны со счетов предприятия.

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ГОК подчеркивает, что правомерность списания средств в счет оплаты долгов в июне 2022 года была подтверждена решением Верховного суда. Таким образом, долга, который с него пытаются взыскать через суд, на данный момент не существует.

В то же время отмечается, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал уже погашенное право требования средств у Полтавского ГОКа другой компании – ООО "Макси капитал групп".

"26 января 2024 года, после ряда махинаций с судебными системами автоматического распределения дел, Восточным апелляционным хозяйственным судом (Харьков) принято позорное решение о взыскании 4,7 миллиарда гривен с Полтавского ГОКа", – говорится в заявлении.

При этом, как отмечает ПГОК, так и не были опровергнуты доказательства ни о факте продажи несуществующего долга, ни об отсутствии договоров, на основании которых этот долг якобы возник.

Предприятие считает, что ход судебного заседания свидетельствует о заказном характере вынесенного решения: дело объемом в 24 тома было рассмотрено за одно заседание, которое длилось полтора часа, а обсуждение дела судьями в совещательной комнате длилось менее пяти минут. Адвокаты ПГОКа подали кассационную жалобу на решение Восточного апелляционного хозяйственного суда.

"Мы убеждены, что эта афера должна быть расследована правоохранительными и антикоррупционными органами, поскольку в ней очевидны признаки экономического преступления со стороны чиновников ФГВФЛ и судей", – говорится в заявлении предприятия.

Отметим, что Полтавский ГОК является владельцем наибольших запасов железной руды в Европе и основным активом горнодобывающей группы Ferrexpo, мажоритарным владельцем которой является бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго, против которого в Украине возбужден ряд уголовных дел.

В свою очередь, Бюро экономической безопасности обвиняет ПГОК в незаконной добыче ископаемых и неуплате рентных платежей. Из-за этого, в частности, был арестован глава правления предприятия Виктор Лотоус.

Напомним также, что в сентябре 2022 года Северный апелляционный хозяйственный суд признал недействительной покупку в 2002 году Ferrexpo 40,19% акций ЮГОКа и передал их четырем компаниям, принадлежащим бывшим акционерам ЮГОКа. Однако 19 апреля 2023 года Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу компании Ferrexpo AG (Швейцария), отменив определение апелляционного суда.