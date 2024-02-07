Ferrexpo ввела в експлуатацію склад концентрату на Полтавському ГЗК вартістю понад $40 млн

Гірнича компанія Ferrexpo запустила роботу дільниці фільтрації та складу концентрату на дробильно-збагачувальній фабриці (ДЗФ) Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (Полтавського ГЗК). Загальна вартість проєкту склала понад $40 млн.

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Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що проєкт з будівництва дільниці було розпочато у 2017 році, у тестовому режимі вона запрацювала з кінця 2021 року. Остаточно в експлуатацію обладнання було запущено під час повномасштабного вторгнення.

У компанії повідомляють, що новозбудована будівля вміщує необхідне технологічне обладнання для забезпечення роботи трьох прес-фільтрів. Приміщення закритого складу може вмістити до 35 тисяч тонн високоякісної сировини і призначене для зберігання виготовленого на ДЗФ надлишкового залізорудного концентрату.

Крім того, згідно з повідомленням, в умовах ускладненої логістики, що спричинена повномасштабним вторгненням, цей склад допомагає компанії регулювати планові обсяги виготовлення й постачання продукції міжнародним клієнтам Ferrexpo, серед яких провідні світові сталеливарні підприємства Європи, Азії та Близького Сходу.

"Раніше, коли спостерігався надлишок виробленого концентрату, ми були змушені зупиняти якусь із секцій фабрики, бо не мали куди подіти надлишкову сировину. Тепер концентрат у вигляді пульпи надходить на дільницю фільтрації й далі, у сухому вигляді, - на склад. Там він знаходиться, поки він не знадобиться для відвантаження на сторону або для підтримки роботи наступного ланцюжка виробництва - цеху виробництва окатків", – пояснив начальник дробильно-збагачувальної фабрики Полтавського ГЗК Ігор Ведмідь.

У компанії додали, що проєкт було реалізовано в рамках стратегічної програми розвитку Ferrexpo. Її головна мета - збільшення виробництва залізорудних окатків удвічі - до 24 мільйонів тонн на рік. Цьому передує реалізація низки проєктів з модернізації наявного обладнання, будівництва додаткових корпусів та придбання сучасних зразків техніки.

Довідка про ПрАТ "Полтавський ГЗК":

ПрАТ "Полтавський ГЗК" є одним з підприємств компанії Ferrexpo і входить до числа найбільших світових виробників високоякісних окатків. Компанія є одним із сучасних високотехнологічних підприємств гірничодобувної промисловості і забезпечує високоякісною сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тикер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміумкласу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.