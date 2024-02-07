Ferrexpo ввела в эксплуатацию склад концентрата на Полтавском ГОК стоимостью более $40 млн

Горная компания Ferrexpo запустила работу участка фильтрации и склада концентрата на дробильно-обогатительной фабрике (ДОФ) Полтавского горно-обогатительного комбината (Полтавского ГОКа). Общая стоимость проекта составила более $40 млн.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что проект строительства участка был начат в 2017 году, в тестовом режиме он заработал с конца 2021 года. Окончательно в эксплуатацию оборудование было запущено во время полномасштабного вторжения.

В компании сообщают, что новое здание содержит необходимое технологическое оборудование для обеспечения работы трех пресс-фильтров. Помещение закрытого склада может вместить до 35 тысяч тонн высококачественного сырья и предназначено для хранения избыточного железорудного концентрата, изготовленного на ДОФ.

Кроме того, согласно сообщению, в условиях усложненной логистики, вызванной полномасштабным вторжением, этот склад помогает компании регулировать плановые объемы изготовления и поставки продукции международным клиентам Ferrexpo, среди которых ведущие мировые сталелитейные предприятия Европы, Азии и Ближнего Востока.

"Раньше, когда наблюдался избыток производимого концентрата, мы были вынуждены останавливать какую-то из секций фабрики, потому что некуда было девать избыточное сырье. Теперь концентрат в виде пульпы поступает на участок фильтрации и дальше, в сухом виде, - на склад. Там он находится, пока он не понадобится для отгрузки на сторону или для поддержки работы следующей цепочки производства – цеха производства окатков», – объяснил начальник дробильно-обогатительной фабрики Полтавского ГОКа Игорь Ведмидь.

В компании добавили, что проект был реализован в рамках стратегической программы развития Ferrexpo. Ее главная цель – увеличение производства железорудных окатков вдвое – до 24 миллионов тонн в год. Этому предшествует реализация ряда проектов по модернизации имеющегося оборудования, строительству дополнительных корпусов и приобретению современных образцов техники.

Справка о ЧАО "Полтавский ГОК":

ЧАО "Полтавский ГОК" является одним из предприятий компании Ferrexpo и входит в число крупнейших мировых производителей высококачественных окатков. Компания является одним из современных высокотехнологичных предприятий горнодобывающей промышленности и обеспечивает высококачественным сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиумкласса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.