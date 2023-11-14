Председателю правления Полтавского ГОКа Лотоусу удвоили размер залога

Шевченковским районным судом города Киева была избрана мера пресечения председателю правления Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК) Виктору Лотоусу в виде залога на сумму почти 800 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

Согласно сообщению, сотрудники БЭБ подозревают его в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подлоге официальных документов.

Выяснено, что в течение 2018-2021 годов председатель правления Полтавского ГОКа в сотрудничестве с бухгалтерами включал в налоговые декларации предприятия объем и стоимость товарной продукции в виде дробленой руды, не учитывая процесса обогащения, что значительно повлияло на стоимость рентных платежей. Это привело к значительному занижению оплаты за пользование недрами месторождения железных руд - почти на 2,2 миллиарда гривен.

На данный момент руководителю ЧАО "Полтавский ГОК" назначена мера пресечения в виде денежного залога.

ЧАО "Полтавский ГОК" является частью группы компаний Ferrexpo, а Жеваго является конечным бенефициарным владельцем существенной доли в Ferrexpo.

Дело Лотоуса: предварительные подозрения

Напомним, 3 ноября БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделке официальных документов председателю правления Полтавского горно-обогатительного комбината, входящему в состав группы компаний Ferrexpo, Виктору Лотоусу.

В свою очередь, в сентябре полиция сообщила Лотоусу о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями, что нанесло государству ущерб более чем на 157 миллиардов гривен.

Ему инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых и злоупотребление полномочиями. Впоследствии его арестовали с возможностью выйти под залог в 999,99 миллионов гривен.

После того, как 30 октября Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога с 1 миллиарда до 400 миллионов гривен, совет директоров Ferrexpo решила внести эту сумму за Лотоуса, чтобы его выпустили из-под стражи, но она не гарантирует, что будет вносить залог снова.