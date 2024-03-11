Полтавський ГЗК хоче розплатитися з підрядником, що подав позов про його банкрутство: що цьому заважає

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який є ключовим активом Ferrexpo, планує виплатити борг ТОВ "Виробничо-комерційному об'єднанню Кисень", який становить 2,2 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Однак, через певні банківські обмеження в Україні та специфіку платежу, Полтавський ГЗК зараз не може бути впевненим, що гроші будуть перераховані вчасно. Тому компанія намагається домовитися про відтермінування платежу.

Слід зазначити, що у звітах Ferexpo “ВКО “Кисень” фігурує у переліку повʼязаних компаній. На липень 2023-го група була винна компанії $156 000.

"Ferrexpo plc повідомили, що суд призначив підготовче судове засідання для вирішення питання про відкриття провадження щодо Полтавського ГЗК на 12 березня 2024 року. Ferrexpo тісно співпрацює зі своїми юрисконсультами та іншими юридичними радниками, щоб розглянути та вирішити цю ситуацію", - написали у компанії.

Нагадаємо, Господарський суд Полтавської області у кінці лютого отримав заяву про відкриття провадження у справі щодо банкрутства Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, основного бізнес-активу олігарха Костянтина Жеваго, у зв'язку із наявною непогашеною заборгованістю.

Згідно з повідомленням, Полтавський ГЗК отримав офіційне повідомлення про блокування своїх банківських рахунків за рішенням суду, винесеним на прохання Офісу генерального прокурора України. Це пов'язано з дослідженням, яке проводить Національна поліція України з листопада 2022 року, щодо можливого нелегального видобутку корисних копалин.

Проте, Полтавський ГЗК на відміну від інших українських гірничо-збагачувальних комбінатів, фокусується на виробництві якісних котунів – продукції з високою доданою вартістю. Тому ПГЗК вважається одним із найпривабливіших інвестиційних обʼєктів на ринках, що розвиваються.

Додамо, що мажоритарний власник гірничодобувної групи Ferrexpo – олігарх Костянтин Жеваго, проти якого в Україні порушено низку кримінальних справ. Також кілька кримінальних справ порушено проти голови правління Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса.