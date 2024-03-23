Цена акций Ferrexpo снизилась из-за решения суда о несуществующем долге – председатель совета директоров компании

Причиной снижения цены акций железорудной компании Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже председатель совета директоров Ferrexpo AG Вольфрам Куони считает решение Восточного апелляционного суда города Харькова о несуществующем долге Полтавского ГОКа в размере 4,7 млрд грн перед неизвестной компанией "Макси капитал".

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Об этом Вольфрам Куони рассказал в интервью LIGA.net.

По его словам, именно это решение украинского суда стало причиной, почему Ferrexpo отложила решение о выплате дивидендов, что, в свою очередь, повлекло за собой снижение цены акций на бирже.

Куони утверждает, со ссылкой на предыдущие решения судов, что в августе 2015 со счетов Полтавского ГОКа уже были списаны денежные средства в счет долгов по кредитам третьих компаний, в отношении которых Полтавский ГОК якобы выступил поручителем.

"Однако при рассмотрении этого дела судами был сделан вывод, что установить факт заключения этих договоров поручительства невозможно. Мы этих договоров поручительства никогда не видели. Теперь на сцене появляется "Макси капитал групп" и заявляет, что выкупила у банка эти кредиты и право требования по договорам, которые обеспечивают их выполнение. Соответственно, эта компания хочет получить от нас денежные средства в счет погашения "задолженности" по кредитам третьих лиц, которые якобы погасил Полтавский ГОК в августе 2015 года и этот факт установлен судебными решениями", - пояснил он.

По его словам, сейчас Ferrexpo столкнулась с ситуацией, где несет убытки дважды. Первый раз – когда в 2015 году банком "Финансы и Кредит" с Полтавского ГОКа были списаны денежные средства в размере $177 млн. Во второй раз – когда суд в 2024 году присудил взыскать с Полтавского ГОКа в пользу "Макси капитал групп" $125 млн.

"Кстати, коллегия судей Восточного апелляционного хозяйственного суда, которая рассматривала дело и наконец приняла решение в пользу "Макси капитал групп", была сформирована за час и 16 минут до судебного заседания, на котором было принято это решение. Вы знаете, как назначается судья на конкретное дело?", - задал риторический вопрос председатель совета директоров Ferrexpo AG.

По словам Куони, Ferrexpo до сих пор точно не знает, кому проиграла суд. Юристы компании отмечают, что это компания-оболочка, бенефициаром которой указан Василий Котинкевич из села в Винницкой области.

Западный топ-менеджер отметил, что его беспокоит то, что украинские силовые структуры начали давить на компанию за пределами продолжающегося обычного налогового спора. Открываются уголовные производства, арестовываются счета предприятия, что едва не привело к остановке Полтавского ГОКа – основного актива Ferrexpo.

"Я очень много встречаюсь и говорю с иностранными инвесторами, с нашими клиентами, с дипломатами. Они не понимают, почему мы сталкиваемся с такими проблемами. В ситуации, когда силовики оказывают такое давление на компанию, их желание поддерживать сопротивление ради экономической устойчивости предприятия и всей Украина понемногу снижается", – заявил Куони.

По его словам, ключевые институциональные акционеры Ferrexpo остаются с компанией – в том числе и американский инвестфонд BlackRock, у которого в портфеле 5% акций.

Напомним, Полтавский ГОК заявил в феврале о попытках через суд незаконно взыскать с предприятия 4,7 млрд грн. Компания отметила, что 26 января Восточный апелляционный суд города Харькова принял решение об уплате долга, возникшего более 15 лет назад и который оплачен еще в 2015 году.

О Ferrexpo

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей.

Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. Ferrexpo имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в частности в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме, США и т.д.