Ціна акцій Ferrexpo знизилась через рішення суду про неіснуючий борг – голова ради директорів компанії 

Причиною зниження ціни акцій залізорудної компанії Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі голова ради директорів Ferrexpo AG Вольфрам Куоні вважає рішення Східного апеляційного суду міста Харкова про неіснуючий борг Полтавського ГЗК у розмірі 4,7 млрд грн перед невідомою компанією "Максі капітал".

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Про це Вольфрам Куоні розповів в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, саме це рішення українського суду стало причиною, чому Ferrexpo відклала рішення про виплату дивідендів, що, у свою чергу, спричинило зниження ціни акцій на біржі.

Куоні стверджує, із посиланням на попередні рішення судів, що у серпні 2015 року з рахунків Полтавського ГЗК вже були списані грошові кошти у рахунок боргів за кредитами третіх компаній, щодо яких Полтавський ГЗК нібито виступив поручителем.

"Проте під час розгляду цієї справи судами було зроблено висновок, що встановити факт укладання цих договорів поруки неможливо. Ми цих договорів поруки ніколи не бачили. Тепер на сцені з'являється "Максі капітал груп" і заявляє, що викупила у банку ці кредити та право вимоги за договорами, які забезпечують їх виконання. Відповідно, ця компанія хоче отримати від нас грошові кошти в рахунок погашення "заборгованості" за кредитами третіх осіб, які Полтавський ГЗК нібито погасив у серпні 2015 року та цей факт встановлений судовими рішеннями", – пояснив він.

За його словами, зараз Ferrexpo зіштовхнулася з ситуацію, де несе збитки двічі. Перший раз – коли у 2015 році банком "Фінанси та Кредит" з Полтавського ГЗК були списані грошові кошти у розмірі $177 млн. Другий раз – коли суд у 2024 році присудив стягнути з Полтавського ГЗК на користь "Максі капітал груп" $125 млн.

"До речі, колегію суддів Східного апеляційного господарського суду, яка розглядала справу та зрештою ухвалила рішення на користь "Максі капітал груп", було сформовано за годину та 16 хвилин до судового засідання, на якому було ухвалено це рішення. Ви знаєте, як призначається суддя на конкретну справу?", – поставив риторичне питання голова ради директорів Ferrexpo AG.

За словами Куоні, Ferrexpo досі достеменно не знає, кому програла суд. Юристи компанії зазначають, що це компанія-оболонка, бенефіціаром якої зазначений Василь Котинкевич з села у Вінницькій області.

Західний топ-менеджер зазначив, що його непокоїть те, що українські силові структури почали тиснути на компанію поза межами звичайного податкового спору, який триває. Відкриваються кримінальні провадження, арештовуються рахунки підприємства, що вже ледь не призвело до зупинки Полтавського ГЗК – основного активу Ferrexpo.

"Я дуже багато зустрічаюсь і розмовляю з іноземними інвесторами, з нашими клієнтами, з дипломатами. Вони не розуміють, чому ми стикаємось з такими проблемами. У ситуації, коли силовики спричиняють такий тиск на компанію, їхнє бажання підтримувати спротив заради економічної стійкості підприємства і всієї України потроху знижується", – заявив Куоні.

За його словами, ключові інституційні акціонери Ferrexpo залишаються з компанією – в тому числі американський інвестфонд BlackRock, в якого у портфелі 5% акцій.

Нагадаємо, Полтавський ГЗК заявив у лютому про намагання через суд незаконно стягнути з підприємства 4,7 млрд грн. Компанія зазначила, що 26 січня Східний апеляційний суд міста Харкова ухвалив рішення про сплату боргу, який виник понад 15 років тому і був сплачений ще у 2015 році.

Про Ferrexpo

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміумкласу для металургійної промисловості, які, порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини, дають змогу зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників.

Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. Ferrexpo має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, зокрема в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В'єтнамі, США та ін.