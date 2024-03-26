На 49,5% часток дочірніх компаній Ferrexpo накладено новий судовий арешт

Український суд наклав обмеження на корпоративні права всіх українських дочірніх компаній гірничорудної компанії Ferrexpo plc - у рамках серії триваючих судових розглядів проти найбільшого власника Ferrexpo Костянтина Жеваго стосовно банку "Фінанси та Кредит", який йому належав.

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Про це компанія заявила, посилаючись на повідомлення про ухвалу суду в українському реєстрі судових рішень, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ці обмеження накладено на 49,5% акцій українських дочірніх компаній групи, за винятком ТОВ "ТІС-Руда" і ТОВ "Нова-Логістика", де колективне обмеження становить 24,7% і 25,2% відповідно", - уточнюється в біржовому повідомленні Ferrexpo 26 березня.

Згідно з ним, обмеження не зачіпають право власності на частки, але забороняють їх передання й обмежують певні права, пов'язані з акціями, включно з правом голосу.

У Ferrexpo зазначили, що запроваджені обмеження відрізняються від обмежень, пов'язаних із заморожуванням акцій, про які раніше було оголошено 7 березня 2023 року і 21 вересня 2023 року.

"Ferrexpo заявляє, що вона не має і ніколи не мала наміру передавати акції своїх дочірніх компаній. Наразі Група аналізує можливі юридичні та інші доступні засоби правового захисту і має намір активно захищати свої права", - наголошується в заяві.

У ній також зазначається, що діяльність Ferrexpo триває без змін, а подальші оголошення буде зроблено в міру необхідності.

Курс акцій Ferrexpo з ранку середи знизився на 2,3% - до 45,54 пенса після зростання на 8,2% напередодні, коли компанія повідомила про хороші виробничі показники в лютому.

Як повідомлялося, на початку січня 2023 року ФГВФО подав позов до госпсуду Києва проти Жеваго про відшкодування збитків "Фінанси та Кредит" і його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Цих збитків було завдано банку шляхом систематичного кредитування пов'язаних із Жеваго позичальників і перерахування коштів компаніям-нерезидентам, які належать йому ж, без належного забезпечення, що має ознаки фіктивності, стверджує фонд.

Госпсуд 3 березня як забезпечувальний захід ухвалив рішення про арешт активів Жеваго у вигляді 50,3% від статутного капіталу трьох підприємств: ПрАТ "Полтавський ГЗК", ТОВ "Єристівський ГЗК" і ТОВ "Біланівський ГЗК", що побічно належать йому через Ferrexpo.

Водночас 10 березня 2023 року Ferrexpo повідомила, що за результатами передання 9,513 млн казначейських акцій у Траст винагороди співробітників (ТВС) частка Жеваго в компанії, якою він володіє через Fevamotinico S.a.r.l, знизилася з 50,3% до 49,5%.

Про Ferrexpo

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які, порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини, дають змогу зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників.

Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. Ferrexpo має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, зокрема в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В'єтнамі, США та ін.

Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100-відсоткова частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9-відсоткова - ТОВ "Біланівський ГЗК".

Фото: ua.depositphotos.com