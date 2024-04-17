Ferrexpo хоче побудувати нову сонячну електростанцію для своїх ГЗК

Компанія Ferrexpo планує збудувати нову сонячну електростанцію потужністю 10,8 МВт для потреб свого виробництва. Про це розповів голова правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктор Лотоус в інтерв'ю Delo.ua.

За його словами наразі на підприємстві вже діє СЕС потужністю 5 МВт, яка працює виключно на забезпечення потреб виробництва та не отримує грошей за зеленим тарифом. Зараз компанія виконує проектні роботи з будівництва станції на 10,8 МВт.

Лотоус зауважив, що після відновлення масованих атак росіян на українську енергосистему підприємство також зіткнулось з проблемами електроенергії.

" Наприклад, 29 березня було аварійне відключення на 12 годин і підприємство майже не працювало. Але потім нам дали електроенергію і ми запустились. 30 березня нас обмежили теж на 20 МВт. Взимку 2023 року ми працювали лише вночі, а вдень ми були зупинені", - розповів топ-менеджер.

За його словами, постачання електроенергії на підприємство можливе з різних частин енергомереж, тому воно не обмежені якимось одним маршрутом.

Підприємства Ferrexpo стикаються з атаками з боку правоохоронців

Полтавський та Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати входять до складу компанії Ferrexpo. Зараз щодо цієї компанії правоохоронці відкрили три кримінальні справи. Дві з них пов'язані з продажем фракційного відсіву, а одна з недоплатою ренти за користування надрами.

Водночас суд наклав обмеження на корпоративні права всіх українських дочірніх компаній Ferrexpo у рамках серії триваючих судових розглядів проти найбільшого акціонера компанії Костянтина Жеваго стосовно банку "Фінанси та Кредит", який йому належав.

Про роботу в умовах війни та судових справ, експорт залізорудної сировини та зелену модернізацію активів Ferrexpo в Україні читайте в інтерв'ю голови правління Полтавського ГЗК на Delo.ua.