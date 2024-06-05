ДБР завершило розслідування проти посадовців Полтавського ГЗК за розкрадання надр

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно сімох посадовців ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", який належить втікачу-олігарху Костянтину Жеваго. Їх судитимуть за привласнення десятків мільйонів гривень.

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Про це повідомили у пресслужбі Державного Бюро розслідувань.

Як встановило слідство, протягом 2019-2021 років керівництво комбінату незаконно розпоряджалося корисними копалинами загальнодержавного значення без відповідного дозволу на користування надрами.

Вони реалізовували тони мінеральної сировини майже на 80 млн грн.

Згодом через підставні підприємства, залучені до злочинної схеми, ту саму сировину перепродавали за значно вищими цінами. Зокрема, топ-менеджери збували щебеневу продукцію, виготовлену з відходів кар'єрного видобутку, без належних дозволів. Загальна сума оборудки становила понад 370 млн грн.

У ДБР наголошують, що наразі обвинувачені та їхні захисники ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження за статтями про заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та незаконне видобування корисних копалин.

Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Справа проти Полтавського ГЗК

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року Полтавський ГЗК викрили в незаконному видобутку копалин на 157 мільярдів гривень. Зазначається, що комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів, і відходи, що утворюються в процесі збагачення корисних копалин, мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Однак фігуранти обробляли їх, а отриманий щебінь різних фракцій реалізовували суб’єктам підприємницької діяльності.

3 листопада БЕБ повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo, Віктору Лотоусу.

Згодом його заарештували з можливістю вийти під заставу в 999,99 мільйона гривень.

Окрім цього, в червні Держбюро розслідувань та Служба безпеки України викрили шість посадовців ПГЗК: повідомлялося, що ті створили організоване злочинне угруповання, продаючи щебінь, на що до того ж не мали дозволу, "своїм" компаніям за штучно заниженою вартістю. Йшлося про продаж корисних копалин на майже 400 мільйонів гривень.