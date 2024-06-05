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ДБР завершило розслідування проти посадовців Полтавського ГЗК за розкрадання надр
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно сімох посадовців ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", який належить втікачу-олігарху Костянтину Жеваго. Їх судитимуть за привласнення десятків мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Державного Бюро розслідувань.
Як встановило слідство, протягом 2019-2021 років керівництво комбінату незаконно розпоряджалося корисними копалинами загальнодержавного значення без відповідного дозволу на користування надрами.
Вони реалізовували тони мінеральної сировини майже на 80 млн грн.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Згодом через підставні підприємства, залучені до злочинної схеми, ту саму сировину перепродавали за значно вищими цінами. Зокрема, топ-менеджери збували щебеневу продукцію, виготовлену з відходів кар'єрного видобутку, без належних дозволів. Загальна сума оборудки становила понад 370 млн грн.
У ДБР наголошують, що наразі обвинувачені та їхні захисники ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження за статтями про заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та незаконне видобування корисних копалин.
Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
Справа проти Полтавського ГЗК
Нагадаємо, 22 вересня 2023 року Полтавський ГЗК викрили в незаконному видобутку копалин на 157 мільярдів гривень. Зазначається, що комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів, і відходи, що утворюються в процесі збагачення корисних копалин, мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Однак фігуранти обробляли їх, а отриманий щебінь різних фракцій реалізовували суб’єктам підприємницької діяльності.
3 листопада БЕБ повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo, Віктору Лотоусу.
Згодом його заарештували з можливістю вийти під заставу в 999,99 мільйона гривень.
Окрім цього, в червні Держбюро розслідувань та Служба безпеки України викрили шість посадовців ПГЗК: повідомлялося, що ті створили організоване злочинне угруповання, продаючи щебінь, на що до того ж не мали дозволу, "своїм" компаніям за штучно заниженою вартістю. Йшлося про продаж корисних копалин на майже 400 мільйонів гривень.