Главный фокус HR сегодня в выборе между бизнес-процессами и эмоциональным состоянием команды

Свидетельствует ли сложный период о том, что развитие бизнеса должно стать на паузу? Допустимо ли оправдывать профессиональные ошибки кризисом? И главное: если компании уже адаптируются к новой реальности, почему часть HR продолжают работать так, что правила игры не изменились?

Кризис как индикатор компетентности

Нестабильность, неопределенность, усталость рынка и людей – это наше настоящее. Но вместе с тем появилась опасная тенденция оправдывать профессиональные проблемы наличием кризиса.

Для бизнеса это сигнал тревоги. Ведь продолжающаяся нестабильность рынка в результате войны — это уже не временное явление и не оправдание. Это современный тест на компетентность.

Эффективная приоритезация: фокус на результате

Любой кризис изменяет правила игры: на рынке труда, поведение кандидатов и руководителей, подходы к мотивации команд и быстрота принятия решений. Но сегодня все чаще мы видим системную ошибку в профессиональном мышлении. Это фокус на вопросе "что произошло?" вместо "что с этим делать?".

Да, ситуация сложная. Да, люди истощены. Да, восстановление ресурса требует больше времени.

Но бизнес не существует для анализа проблем. Роль бизнеса – находить эффективные решения для обеспечения определенной результативности. И именно результативность создает для команды основу для стабильности, обновления и развития. Впрочем, часть HR к этой роли пока не готова.

Как меняется роль HR в компании

Первая и самая заметная ошибка – смещение приоритетов в функционале. Вместо того чтобы строить системные решения для компании, HR начинает концентрироваться преимущественно на эмоциональной поддержке команды.

длительные разговоры о состоянии людей;

неструктурированный 1:1;

тимбилдинг ради "поддержания атмосферы".

Поддержка важна. Но есть нюанс: ментальная помощь – это инструмент, а не стратегия. Особенно, когда HR пытается выполнять роль психолога без соответствующего образования и компетенций, что создает лишь иллюзию заботы без финального результата.

В этот момент вне внимания часто остаются стратегические вопросы:

каких изменений требует корпоративная культура;

как меняется рекрутинг в новой реальности;

какие HR-компетенции необходимы компании сегодня;

как стабилизировать "рабочий климат" в команде;

каких инструментов не хватает менеджерам для эффективной координации команды в сложных условиях.

Практически HR начинает работать с симптомами, а не с системой.

Последствия для бизнеса

Когда эффективность HR функций снижается, бизнес сразу это чувствует и транслирует. Некомпетентность в HR-ролле создает конкретные риски:

медленный или хаотичный рекрутинг;

ошибки при подборе ключевых кадров;

рост внутренних напряжений в командах;

перегрузка управляющих управлением людьми;

существенное понижение эффективности команд.

В результате менеджмент вынужден решать те задачи, которые должна закрывать HR-функция. В долгосрочной перспективе эти факторы влияют на финансовую результативность компании и приводят к потере времени и ресурсов на возврат к точке, где допустили указанные ошибки, вместо того чтобы развиваться и масштабироваться.

Как трансформируются ожидания от HR

Современный рынок требует от HR гораздо большего, чем классический набор HR-инструментов. Сегодня критически важными становятся:

Бизнес мышление. Понимание логики бизнеса, а не только последовательность процессов. HR должно мыслить категориями результата. Стратегический рекрутинг. Не просто закрытие вакансий, а построение системы привлечения талантов в команды и умение распознавать потенциал. Управление переменами. Помощь в интеграции новых подходов в процессы, культуру и работу команд. Партнерство с руководителями. HR как полноценный управленческий партнер, понимающий цели бизнеса и помогающий их достигать, а не только координатор внутренних активностей. Системная работа с командами. Фокус на структурах, бизнес-процессах и стандартах, а не только на эмоциональном состоянии.

Переосмысление роли

Каждый этап развития компании, рынка или общества изменяет требования к тем, кто несет ответственность за людей и не только в бизнесе. Сегодня компаниям нужны HR-стратеги. Но это возможно только при условии, что сама HR-функция построена системно:

достаточное количество специалистов;

сбалансированная нагрузка;

конкурентная мотивация;

четкое распределение ролей;

наличие инструментов для достижения целей.

Компаниям нужны специалисты, которые:

понимают глобальный рынок труда;

видят риски;

строят эффективный рекрутинг;

формируют сильнейшие команды;

умеют работать с культурой системно, даже в нестабильных условиях.

Поэтому ключевой вопрос звучит так: HR станет фактором устойчивости бизнеса или останется объяснением, почему что-то не работает?