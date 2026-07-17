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Главный фокус HR сегодня в выборе между бизнес-процессами и эмоциональным состоянием команды

Свидетельствует ли сложный период о том, что развитие бизнеса должно стать на паузу? Допустимо ли оправдывать профессиональные ошибки кризисом? И главное: если компании уже адаптируются к новой реальности, почему часть HR продолжают работать так, что правила игры не изменились?

Кризис как индикатор компетентности

Нестабильность, неопределенность, усталость рынка и людей – это наше настоящее. Но вместе с тем появилась опасная тенденция оправдывать профессиональные проблемы наличием кризиса.

Для бизнеса это сигнал тревоги. Ведь продолжающаяся нестабильность рынка в результате войны — это уже не временное явление и не оправдание. Это современный тест на компетентность.

Эффективная приоритезация: фокус на результате

Любой кризис изменяет правила игры: на рынке труда, поведение кандидатов и руководителей, подходы к мотивации команд и быстрота принятия решений. Но сегодня все чаще мы видим системную ошибку в профессиональном мышлении. Это фокус на вопросе "что произошло?" вместо "что с этим делать?".

  1. Да, ситуация сложная.
  2. Да, люди истощены.
  3. Да, восстановление ресурса требует больше времени.

Но бизнес не существует для анализа проблем. Роль бизнеса – находить эффективные решения для обеспечения определенной результативности. И именно результативность создает для команды основу для стабильности, обновления и развития. Впрочем, часть HR к этой роли пока не готова.

Как меняется роль HR в компании

Первая и самая заметная ошибка – смещение приоритетов в функционале. Вместо того чтобы строить системные решения для компании, HR начинает концентрироваться преимущественно на эмоциональной поддержке команды.

  • длительные разговоры о состоянии людей;
  • неструктурированный 1:1;
  • тимбилдинг ради "поддержания атмосферы".

Поддержка важна. Но есть нюанс: ментальная помощь – это инструмент, а не стратегия. Особенно, когда HR пытается выполнять роль психолога без соответствующего образования и компетенций, что создает лишь иллюзию заботы без финального результата.

В этот момент вне внимания часто остаются стратегические вопросы:

  • каких изменений требует корпоративная культура;
  • как меняется рекрутинг в новой реальности;
  • какие HR-компетенции необходимы компании сегодня;
  • как стабилизировать "рабочий климат" в команде;
  • каких инструментов не хватает менеджерам для эффективной координации команды в сложных условиях.

Практически HR начинает работать с симптомами, а не с системой.

Последствия для бизнеса

Когда эффективность HR функций снижается, бизнес сразу это чувствует и транслирует. Некомпетентность в HR-ролле создает конкретные риски:

  • медленный или хаотичный рекрутинг;
  • ошибки при подборе ключевых кадров;
  • рост внутренних напряжений в командах;
  • перегрузка управляющих управлением людьми;
  • существенное понижение эффективности команд.

В результате менеджмент вынужден решать те задачи, которые должна закрывать HR-функция. В долгосрочной перспективе эти факторы влияют на финансовую результативность компании и приводят к потере времени и ресурсов на возврат к точке, где допустили указанные ошибки, вместо того чтобы развиваться и масштабироваться.

Как трансформируются ожидания от HR

Современный рынок требует от HR гораздо большего, чем классический набор HR-инструментов. Сегодня критически важными становятся:

  1. Бизнес мышление. Понимание логики бизнеса, а не только последовательность процессов. HR должно мыслить категориями результата.
  2. Стратегический рекрутинг. Не просто закрытие вакансий, а построение системы привлечения талантов в команды и умение распознавать потенциал.
  3. Управление переменами. Помощь в интеграции новых подходов в процессы, культуру и работу команд.
  4. Партнерство с руководителями. HR как полноценный управленческий партнер, понимающий цели бизнеса и помогающий их достигать, а не только координатор внутренних активностей.
  5. Системная работа с командами. Фокус на структурах, бизнес-процессах и стандартах, а не только на эмоциональном состоянии.

Переосмысление роли

Каждый этап развития компании, рынка или общества изменяет требования к тем, кто несет ответственность за людей и не только в бизнесе. Сегодня компаниям нужны HR-стратеги. Но это возможно только при условии, что сама HR-функция построена системно:

  • достаточное количество специалистов;
  • сбалансированная нагрузка;
  • конкурентная мотивация;
  • четкое распределение ролей;
  • наличие инструментов для достижения целей.

Компаниям нужны специалисты, которые:

  • понимают глобальный рынок труда;
  • видят риски;
  • строят эффективный рекрутинг;
  • формируют сильнейшие команды;
  • умеют работать с культурой системно, даже в нестабильных условиях.

Поэтому ключевой вопрос звучит так: HR станет фактором устойчивости бизнеса или останется объяснением, почему что-то не работает?