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Главный фокус HR сегодня в выборе между бизнес-процессами и эмоциональным состоянием команды
Свидетельствует ли сложный период о том, что развитие бизнеса должно стать на паузу? Допустимо ли оправдывать профессиональные ошибки кризисом? И главное: если компании уже адаптируются к новой реальности, почему часть HR продолжают работать так, что правила игры не изменились?
Кризис как индикатор компетентности
Нестабильность, неопределенность, усталость рынка и людей – это наше настоящее. Но вместе с тем появилась опасная тенденция оправдывать профессиональные проблемы наличием кризиса.
Для бизнеса это сигнал тревоги. Ведь продолжающаяся нестабильность рынка в результате войны — это уже не временное явление и не оправдание. Это современный тест на компетентность.
Эффективная приоритезация: фокус на результате
Любой кризис изменяет правила игры: на рынке труда, поведение кандидатов и руководителей, подходы к мотивации команд и быстрота принятия решений. Но сегодня все чаще мы видим системную ошибку в профессиональном мышлении. Это фокус на вопросе "что произошло?" вместо "что с этим делать?".
- Да, ситуация сложная.
- Да, люди истощены.
- Да, восстановление ресурса требует больше времени.
Но бизнес не существует для анализа проблем. Роль бизнеса – находить эффективные решения для обеспечения определенной результативности. И именно результативность создает для команды основу для стабильности, обновления и развития. Впрочем, часть HR к этой роли пока не готова.
Как меняется роль HR в компании
Первая и самая заметная ошибка – смещение приоритетов в функционале. Вместо того чтобы строить системные решения для компании, HR начинает концентрироваться преимущественно на эмоциональной поддержке команды.
- длительные разговоры о состоянии людей;
- неструктурированный 1:1;
- тимбилдинг ради "поддержания атмосферы".
Поддержка важна. Но есть нюанс: ментальная помощь – это инструмент, а не стратегия. Особенно, когда HR пытается выполнять роль психолога без соответствующего образования и компетенций, что создает лишь иллюзию заботы без финального результата.
В этот момент вне внимания часто остаются стратегические вопросы:
- каких изменений требует корпоративная культура;
- как меняется рекрутинг в новой реальности;
- какие HR-компетенции необходимы компании сегодня;
- как стабилизировать "рабочий климат" в команде;
- каких инструментов не хватает менеджерам для эффективной координации команды в сложных условиях.
Практически HR начинает работать с симптомами, а не с системой.
Последствия для бизнеса
Когда эффективность HR функций снижается, бизнес сразу это чувствует и транслирует. Некомпетентность в HR-ролле создает конкретные риски:
- медленный или хаотичный рекрутинг;
- ошибки при подборе ключевых кадров;
- рост внутренних напряжений в командах;
- перегрузка управляющих управлением людьми;
- существенное понижение эффективности команд.
В результате менеджмент вынужден решать те задачи, которые должна закрывать HR-функция. В долгосрочной перспективе эти факторы влияют на финансовую результативность компании и приводят к потере времени и ресурсов на возврат к точке, где допустили указанные ошибки, вместо того чтобы развиваться и масштабироваться.
Как трансформируются ожидания от HR
Современный рынок требует от HR гораздо большего, чем классический набор HR-инструментов. Сегодня критически важными становятся:
- Бизнес мышление. Понимание логики бизнеса, а не только последовательность процессов. HR должно мыслить категориями результата.
- Стратегический рекрутинг. Не просто закрытие вакансий, а построение системы привлечения талантов в команды и умение распознавать потенциал.
- Управление переменами. Помощь в интеграции новых подходов в процессы, культуру и работу команд.
- Партнерство с руководителями. HR как полноценный управленческий партнер, понимающий цели бизнеса и помогающий их достигать, а не только координатор внутренних активностей.
- Системная работа с командами. Фокус на структурах, бизнес-процессах и стандартах, а не только на эмоциональном состоянии.
Переосмысление роли
Каждый этап развития компании, рынка или общества изменяет требования к тем, кто несет ответственность за людей и не только в бизнесе. Сегодня компаниям нужны HR-стратеги. Но это возможно только при условии, что сама HR-функция построена системно:
- достаточное количество специалистов;
- сбалансированная нагрузка;
- конкурентная мотивация;
- четкое распределение ролей;
- наличие инструментов для достижения целей.
Компаниям нужны специалисты, которые:
- понимают глобальный рынок труда;
- видят риски;
- строят эффективный рекрутинг;
- формируют сильнейшие команды;
- умеют работать с культурой системно, даже в нестабильных условиях.
Поэтому ключевой вопрос звучит так: HR станет фактором устойчивости бизнеса или останется объяснением, почему что-то не работает?