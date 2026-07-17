Головний фокус HR сьогодні у виборі між бізнес-процесами та емоційним станом команди

Чи свідчить складний період про те, що розвиток бізнесу має стати на паузу? Чи допустимо виправдовувати професійні помилки кризою? І головне: якщо компанії вже адаптуються до нової реальності, чому частина HR продовжують працювати так, ніби правила гри не змінилися?

Криза як індикатор компетентності

Нестабільність, невизначеність, втома ринку та людей — це наше сьогодення. Але водночас з’явилася небезпечна тенденція виправдовувати професійні проблеми наявністю кризи.

Для бізнесу це сигнал тривоги. Адже тривала нестабільність ринку внаслідок війни — це вже не тимчасове явище і не виправдання. Це сучасний тест на компетентність.

Ефективна пріоритезація: фокус на результаті

Будь-яка криза змінює правила гри: на ринку праці, поведінку кандидатів і керівників, підходи до мотивації команд та швидкість ухвалення рішень. Але сьогодні дедалі частіше бачимо системну помилку у професійному мисленні. Це фокус на питанні "що сталося?" замість "що з цим робити?".

Так, ситуація складна. Так, люди виснажені. Так, відновлення ресурсу потребує більше часу.

Але бізнес не існує для аналізу проблем. Роль бізнесу — знаходити ефективні рішення для забезпечення певної результативності. І саме результативність створює для команди основу для стабільності, відновлення і розвитку. Втім, частина HR до цієї ролі поки що не готова.

Як змінюється роль HR у компанії

Перша і найпомітніша помилка — зміщення пріоритетів у функціоналі. Замість того щоб будувати системні рішення для компанії, HR починає концентруватися переважно на емоційній підтримці команди:

тривалі розмови про стан людей;

неструктуровані 1:1;

тимбілдинги заради "підтримки атмосфери".

Підтримка важлива. Але є нюанс: ментальна допомога — це інструмент, а не стратегія. Особливо коли HR намагається виконувати роль психолога без відповідної освіти та компетенцій, що створює лише ілюзію турботи без фінального результату.

У цей момент поза увагою часто залишаються стратегічні питання:

яких змін потребує корпоративна культура;

як змінюється рекрутинг у новій реальності;

які HR-компетенції необхідні компанії сьогодні;

як стабілізувати "робочий клімат" у команді;

яких інструментів бракує менеджерам задля ефективної координації команди у складних умовах.

Фактично HR починає працювати з симптомами, а не з системою.

Наслідки для бізнесу

Коли ефективність HR-функцій знижується, бізнес одразу це відчуває і транслює. Некомпетентність в HR-ролі створює конкретні ризики:

повільний або хаотичний рекрутинг;

помилки під час підбору ключових кадрів;

зростання внутрішньої напруги у командах;

перевантаження керівників управлінням людьми;

значне зниження ефективності команд.

У результаті менеджмент змушений вирішувати ті завдання, які мала б закривати HR-функція. У довгостроковій перспективі ці чинники впливають на фінансову результативність компанії та призводять до втрати часу й ресурсів на повернення до точки, де припустилися зазначених помилок, замість того щоб розвиватися та масштабуватися.

Як трансформуються очікування від HR

Сучасний ринок вимагає від HR значно більшого, ніж класичний набір HR-інструментів. Сьогодні критично важливими стають:

Бізнес-мислення. Розуміння логіки бізнесу, а не лише послідовність процесів. HR має мислити категоріями результату. Стратегічний рекрутинг. Не просто закриття вакансій, а побудова системи залучення талантів у команди і вміння розпізнавати потенціал. Управління змінами. Допомога в інтеграції нових підходів у процеси, культуру та роботу команд. Партнерство з керівниками. HR як повноцінний управлінський партнер, який розуміє цілі бізнесу і допомагає їх досягати, а не лише координатор внутрішніх активностей. Системна робота з командами. Фокус на структурах, бізнес-процесах і стандартах, а не лише на емоційному стані.

Переосмислення ролі

Кожен етап розвитку компанії, ринку чи суспільства змінює вимоги до тих, хто несе відповідальність за людей, і не лише у бізнесі. Сьогодні компаніям потрібні HR-стратеги. Але це можливо лише за умови, що сама HR-функція побудована системно:

достатня кількість фахівців;

збалансоване навантаження;

конкурентна мотивація;

чіткий розподіл ролей;

наявність інструментів для досягнення цілей.

Компаніям потрібні фахівці, які:

розуміють глобальний ринок праці;

бачать ризики;

будують ефективний рекрутинг;

формують сильні команди;

вміють працювати з культурою системно, навіть у нестабільних умовах.

Тому ключове питання звучить так: HR стане фактором стійкості бізнесу чи залишиться поясненням того, чому щось не працює?