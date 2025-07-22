Молодежь как стратегический человеческий капитал: почему инвестировать сейчас – критично для будущего Украины

В условиях современных вызовов, с которыми сталкивается Украина, особенно важно обратить внимание на молодежь как стратегический человеческий капитал. В последние годы рынок труда претерпел значительные изменения. После периода адаптации к удаленной работе (2020-2022), мы вступили в этап, когда важно демонстрировать устойчивость и способность работать с оставшимися в рабочей среде. Однако отток кадров продолжается, и сейчас критически важно принять меры, чтобы приостановить этот процесс.

Демографический кризис и его последствия

В эпицентре этой проблемы находится молодежь Украины, охватывающая возрастную категорию от 14 до 35 лет. Команда EY, совместно с Минмолодежьспорта и при поддержке ЮНИСЕФ, разработала проект Концепции государственной целевой социальной программы "Молодежь Украины: поколение устойчивости – 2030". В ходе ее разработки мы пришли к выводу, что наибольшей угрозой для страны является снижение численности молодых людей и их участие в общественной жизни. Особенно тревожно то, что молодые люди, выехавшие за границу, не связывают свое будущее с Украиной.

Обострившийся во время вооруженной агрессии демографический кризис также негативно повлиял на ситуацию. Массовый выезд гражданского населения, депортация и принудительное перемещение молодежи с территорий, где ведутся боевые действия, привели к значительному сокращению численности молодежи. По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2022 года численность молодых людей в Украине составила 9,96 млн человек, что составляло 24,3% от общей численности населения. По состоянию на январь 2024 года эта цифра сократилась до 7,65 млн. человек.

Экономические вызовы для молодежи

Низкая производительность экономики и дестабилизация рынка труда создают серьезные препятствия профессиональной реализации молодых людей. По состоянию на февраль 2025 г., по данным Национального банка, численность зарегистрированных безработных среди молодежи составляла 21,8 тыс. лиц.

По результатам ежегодного исследования "Лучший работодатель", проведенного компанией EY, 42% молодых специалистов столкнулись с трудностями в поиске работы в течение последнего года. Среди основных барьеров, которые отметили респонденты, были недостаточный профессиональный опыт, неудовлетворительные условия трудоустройства и высокая конкуренция на рынке труда. В то же время, возможность самореализации вошла в пятерку важнейших факторов для молодых специалистов, что свидетельствует об их амбициозности, стремлении к участию в интересных проектах и развитию собственных навыков, включая повышение своей конкурентоспособности.

Следовательно, одной из важных задач сегодняшнего дня является создание условий, способствующих формированию у молодежи гибкости, адаптивности и способности эффективно реагировать на изменения. Это включает поддержку в вопросах профориентации, переквалификации, приобретения ключевых компетентностей и последующего трудоустройства. Такой подход обеспечит молодым людям реальные возможности для полноценного участия в экономической жизни страны, повышения их конкурентоспособности и достижения экономической самостоятельности.

Инвестиции в будущее

Одной из ключевых задач сегодня является поддержка молодежи в вопросах профориентации, переквалификации и обретения ключевых компетентностей. Это обеспечит молодым людям реальные возможности для участия в экономической жизни страны, повышения их конкурентоспособности и достижения экономической самостоятельности.

Прогнозы экспертов свидетельствуют, что к 2030 году численность молодых людей в Украине может снизиться до 7,5 млн. человек. Это означает, что без активных действий мы рискуем потерять значительную часть нашего человеческого капитала. Отсутствие молодежи в экономике приведет к экономической стагнации и уменьшению численности трудоспособного населения.

С каждой гривны, инвестированной в навыки, здравоохранение, занятость молодежи или ее возможности для участия в общественной жизни к 2030 году, обществу вернется в 2,5 раза больше инвестиций, причем со временем отдача будет только расти.

Доля молодых людей в Украине составляет всего 19% населения. На сегодняшний день 40% молодых украинцев изменили свое место жительства – либо уехали за границу, либо стали ВПЛ. Инвестиции в создание необходимых условий жизни и роста будут способствовать возвращению молодых людей из-за границы и улучшению демографической ситуации.

Украинская молодежь может внести вклад в восстановление государства благодаря своим свежим идеям и инновациям, что подчеркивает важность инвестирования молодежных программ для долгосрочной перспективы.

Согласование целевых инвестиций в развитие молодежи с Европейской молодежной стратегией ускорит процесс вступления Украины в ЕС через доступ к фондам и программам.

Неотложность мер

Инвестиции в молодежь Украины не только необходимость, но и стратегический шаг для обеспечения стабильного будущего страны. В условиях глобальных вызовов и внутренних кризисов молодежь выступает не только как ресурс, но и как двигатель перемен, способный инициировать инновации и способствовать восстановлению экономики.

Поддержка молодежных инициатив, развитие профессиональных навыков и создание благоприятных условий для самореализации — ключевые факторы, которые могут остановить отток кадров и вернуть молодежь к активной жизни в Украине. Важно, чтобы государственные и частные институты объединили усилия для реализации программ, способствующих развитию молодежного потенциала.

Учитывая прогнозы демографических изменений, Украине необходимо срочно принять меры по поддержке молодежи, чтобы избежать экономической стагнации и обеспечить устойчивое развитие. Инвестируя в молодежь сегодня, мы закладываем фундамент для успешного общества завтра, где каждый молодой человек сможет реализовать свой потенциал и внести свой вклад в восстановление и развитие страны. Только совместными усилиями мы сможем создать условия, в которых молодежь не только останется в Украине, но станет движущей силой ее восстановления и процветания.