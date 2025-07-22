Молодь як стратегічний людський капітал: чому інвестувати зараз — критично для майбутнього України

В умовах сучасних викликів, з якими стикається Україна, особливо важливо звернути увагу на молодь як на стратегічний людський капітал. Протягом останніх років ринок праці зазнав значних змін. Після періоду адаптації до віддаленої роботи (2020-2022), ми вступили в етап, коли важливо демонструвати стійкість та здатність працювати з тими, хто залишився в робочому середовищі. Однак відтік кадрів продовжується, і зараз критично важливо вжити заходів, щоб призупинити цей процес.

Демографічна криза та її наслідки

В епіцентрі цієї проблеми знаходиться молодь України, яка охоплює вікову категорію від 14 до 35 років. Команда EY, спільно з Мінмолодьспорту та за підтримки ЮНІСЕФ, розробила проєкт Концепції державної цільової соціальної програми "Молодь України: покоління стійкості – 2030". У ході її розробки ми дійшли висновку, що найбільшою загрозою для країни є зниження чисельності молодих людей та їх участі в суспільному житті. Особливо тривожним є те, що молоді люди, які виїхали за кордон, не пов’язують своє майбутнє з Україною.

Демографічна криза, що загострилася під час збройної агресії, також негативно вплинула на ситуацію. Масовий виїзд цивільного населення, депортація та примусове переміщення молоді з територій, де ведуться (велися) бойові дії, призвели до значного скорочення чисельності молоді. За даними Держстату, станом на 1 січня 2022 року, чисельність молодих людей в Україні становила 9,96 млн осіб, що складало 24,3% від загальної чисельності населення. Станом на січень 2024 року ця цифра скоротилася до 7,65 млн осіб.

Економічні виклики для молоді

Низька продуктивність економіки та дестабілізація ринку праці створюють серйозні перешкоди для професійної реалізації молодих людей. Станом на лютий 2025 року, за даними Національного банку, чисельність зареєстрованих безробітних серед молоді становила 21,8 тис. осіб.

За результатами щорічного дослідження "Найкращий роботодавець", проведеного компанією EY, 42% молодих фахівців зіткнулися з труднощами у пошуку роботи протягом останнього року. Серед основних бар’єрів, які зазначили респонденти, були: недостатній професійний досвід, незадовільні умови працевлаштування та висока конкуренція на ринку праці. Водночас можливість самореалізації увійшла до п’ятірки найважливіших факторів для молодих фахівців, що свідчить про їхню амбітність, прагнення до участі в цікавих проєктах і розвитку власних навичок, включно задля підвищення своєї конкурентоспроможності.

Відтак, одним із важливих завдань сьогодення є створення умов, які сприятимуть формуванню у молоді гнучкості, адаптивності та здатності ефективно реагувати на зміни. Це включає підтримку в питаннях профорієнтації, перекваліфікації, набуття ключових компетентностей і подальшого працевлаштування. Такий підхід забезпечить молодим людям реальні можливості для повноцінної участі в економічному житті країни, підвищення їхньої конкурентоздатності та досягнення економічної самостійності.

Інвестиції в майбутнє

Одним із ключових завдань сьогодення є підтримка молоді в питаннях профорієнтації, перекваліфікації та набуття ключових компетентностей. Це забезпечить молодим людям реальні можливості для участі в економічному житті країни, підвищення їхньої конкурентоспроможності та досягнення економічної самостійності.

Прогнози експертів свідчать, що до 2030 року чисельність молодих людей в Україні може знизитися до 7,5 млн осіб. Це означає, що без активних дій ми ризикуємо втратити значну частину нашого людського капіталу. Відсутність молоді в економіці призведе до економічної стагнації та зменшення чисельності працездатного населення.

З кожної гривні, інвестованої в навички, охорону здоров'я, зайнятість молоді чи її можливості для участі в громадському житті до 2030 року суспільству повернеться у 2,5 рази більше інвестицій, причому з часом віддача тільки зростатиме.

Частка молодих людей в Україні складає лише 19% населення. На сьогодні 40% молодих українців змінили своє місце проживання – або виїхали за кордон, або стали ВПО. Інвестиції в створення необхідних умов життя і зростання сприятимуть поверненню молодих людей з-за кордону та покращенню демографічної ситуації.

Українська молодь може зробити внесок у відбудову держави завдяки своїм свіжим ідеям та інноваціям, що підкреслює важливість інвестування молодіжних програм для довгострокової перспективи.

Узгодження цільових інвестицій в розвиток молоді з Європейською молодіжною стратегією прискорить процес вступу України до ЄС через доступ до фондів та програм.

Нагальність заходів

Інвестиції в молодь України є не лише необхідністю, а й стратегічним кроком для забезпечення стабільного майбутнього країни. В умовах глобальних викликів та внутрішніх криз молодь виступає не лише як ресурс, а й як двигун змін, здатний ініціювати інновації та сприяти відновленню економіки.

Підтримка молодіжних ініціатив, розвиток професійних навичок та створення сприятливих умов для самореалізації — це ключові фактори, які можуть зупинити відтік кадрів і повернути молодь до активного життя в Україні. Важливо, щоб державні та приватні інституції об'єднали зусилля для реалізації програм, які сприятимуть розвитку молодіжного потенціалу.

Зважаючи на прогнози демографічних змін, Україні необхідно терміново вжити заходів для підтримки молоді, щоб уникнути економічної стагнації та забезпечити стійкий розвиток. Інвестуючи в молодь сьогодні, ми закладаємо фундамент для успішного суспільства завтра, де кожна молода людина матиме можливість реалізувати свій потенціал і зробити свій внесок у відновлення та розвиток країни. Тільки спільними зусиллями ми зможемо створити умови, в яких молодь не лише залишиться в Україні, а й стане рушійною силою її відновлення та процвітання.