"People First": как МХП превращает заботу о работниках в стратегическое преимущество

Когда два года назад мы в МХП начали кардинально переосмысливать подходы к безопасности труда, понимали, что создаем что-то принципиально новое для украинского рынка. Стресс, тревога, истощение вошли в повседневную жизнь каждого украинца. Именно поэтому забота о сотрудниках стала нашим стратегическим решением и главным конкурентным преимуществом. Как это выглядит на практике компании с 36 000 работников?

МХП создала мощную экосистему заботы и развивает вектор OHS (Occupational Health and Safety). Он объединяет пять стратегических направлений: безопасность труда, пожарную безопасность, гражданскую защиту, безопасность движения и заботу о здоровье. Это целостная система, пронизывающая каждый бизнес-процесс и ежедневную работу.

Собственный медицинский центр с корпоративными врачами, международные стандарты безопасности труда и движения, уникальные программы управления рисками, программы раннего выявления заболеваний – измеряемые результаты нового подхода в направлении охраны труда. Но обо всем по порядку.

От формальностей к реальной заботе

Традиционно в украинских производственных компаниях безопасность труда ассоциировалась с журналами инструктажей, подписями и формальными процедурами. Но такой подход устарел, а условия во время военного положения диктуют новые правила и меры по управлению рисками.

Война кардинально сменила приоритеты. Постоянная усталость и стресс накапливаются и оказывают непосредственное влияние на безопасное выполнение работы. Привести к травматизму может снижение концентрации внимания. Например, женщина -сотрудница, долгое время ожидающая звонка родных с фронта, имеет постоянную тревогу. Ночные сирены и вынужденные укрывательства сильно влияют на сон и самочувствие сотрудников. Поэтому мы учитываем их психоэмоциональное состояние при планировании рабочих процессов.

Инновации в заботе о работниках

Для МХП, объединяющей производство, агро, логистику, ритейл и другие направления, принцип People First – это не просто философия, а бизнес-необходимость. Здоровые, мотивированные люди работают более эффективно, меньше болеют, реже травмируются. После пандемии вопросы безопасности и здоровья возглавляют топ-3 приоритета сотрудников.

Тренинг по медицинской помощи. Фото: МХП

Сегодня крупный бизнес не может позволить себе реагировать на проблемы постфактума. Превентивный подход предупреждает всевозможные инциденты, травматизм или остановки в производстве. Работодатели, которые это сейчас осознают, будут удерживать лидерские позиции в дальнейшем.

Ответственное отношение к собственному здоровью напрямую связано с ответственным отношением к работе. Корпоративный медицинский центр работает в МХП комплексно. Наши специалисты обладают междисциплинарной экспертизой в профессиональной патологии – понимают специфику производства и знают, как условия труда оказывают влияние на физическое состояние работников. Они совмещают функции семейного врача, эксперта по профзаболеваниям и доверенного врача страховых компаний И могут мотивировать сотрудников к здоровому образу жизни, профилактике и лечению, понимая производственные риски.

Кроме обязательных регулярных профосмотров, медицинский центр анализирует наиболее распространенные заболевания и организует целевые медицинские чепы – кардиологические, офтальмологические и другие. Посещая врача на предприятии работник может получить консультации, направление на диагностику, назначение лечения и профилактические рекомендации. Даже медикаменты можно получить непосредственно во время визита к врачу.

Отдельное внимание уделяется ветеранам. В программе "МХП Поруч" для каждого участника наши врачи вместе с узкими специалистами создают персональный план восстановления, чтобы человек мог вернуться к полноценной жизни.

Команда медицинского центра. Фото: МХП

Также на локации с наибольшим количеством сотрудников есть собственный реанимобиль, работает круглосуточная помощь. Команда медицинского центра также вместе с сотрудниками службы здравоохранения и безопасности труда (OHS) регулярно проводит обучение по оказанию медицинской помощи.

МХП также работает над интеграцией AI медицинского ассистента для диагностики. Конечно, это не заменит врача – диагнозы будет ставить только человек, но значительно повысит качество и скорость медицинской помощи.

Отдельно хочу отметить наш подход к безопасности движения. МХП – единственная среди коммерческих компаний Украины, получившая сертификат ISO 39001 по управлению безопасностью дорожного движения. Этот стандарт является признанным во всем мире ориентиром для компаний, стремящихся снизить аварии на дорогах, улучшить работу транспорта и защитить работников и клиентов. Безопасность на дороге – это серьезно. Поэтому в МХП работает собственный центр безопасности движения: стимулируем безопасное управление авто, мониторим и анализируем скоростные режимы, привлекаем женщин к водительским профессиям.

Самая амбициозная задача – "развеять" мифы и предубеждения относительно собственной безопасности и здоровья. Многие сотрудники до сих пор считают, что "больные работники компании не нужны", поэтому лучше молчать о проблемах со здоровьем. Мы доказываем обратное. Когда организовали офтальмологические чекапы для водителей – и не только диагностику, но и покрытие необходимых операций – люди ощутили подлинную поддержку. Такие истории распространяются среди коллектива быстрее, чем любые корпоративные коммуникации.

Компании, создающие сегодня комплексные программы заботы о работниках, формируют конкурентное преимущество на годы вперед. По результатам последнего внутреннего опроса 98% сотрудников гордятся тем, что являются частью мощной команды МХП, а 97% уверены в завтрашнем дне благодаря работе в компании. Это не просто цифры – наша основа устойчивого развития бизнеса.