"People First": як МХП перетворює турботу про працівників на стратегічну перевагу

Коли два роки тому ми в МХП почали кардинально переосмислювати підходи до безпеки праці, то розуміли, що створюємо щось принципово нове для українського ринку. Стрес, тривога, виснаження увійшли в щоденне життя кожного українця. Саме тому турбота про співробітників стала нашим стратегічним рішенням і головною конкурентною перевагою. Як це виглядає на практиці для компанії із 36 000 працівників?

МХП створила потужну екосистему турботи і розвиває вектор OHS (Occupational Health and Safety). Він об'єднує п'ять стратегічних напрямів: безпеку праці, пожежну безпеку, цивільний захист, безпеку руху і турботу про здоров'я. Це цілісна система, що пронизує кожен бізнес-процес і щоденну роботу.

Власний медичний центр з корпоративними лікарями, міжнародні стандарти безпеки праці та руху, унікальні програми управління ризиками, програми раннього виявлення захворювань – це вимірювані результати нового підходу у напрямку охорони праці. Але про все по порядку.

Від формальностей до реальної турботи

Традиційно в українських виробничих компаніях безпека праці асоціювалася з журналами інструктажів, підписами і формальними процедурами. Але такий підхід застарів, а умови під час воєнного стану диктують нові правила та заходи з управління ризиками. Сучасна підтримка працівників стала більше про превентивність та створення умов, де люди можуть одночасно бути продуктивними, здоровими та мотивованими.

Війна кардинально змінила пріоритети. Постійна втома та стрес накопичуються і безпосередньо впливають на безпечне виконання роботи. Призвести до травматизму може зниження концентрації уваги. Наприклад, жінка-співробітниця, яка довгий час очікує дзвінка рідних з фронту, має постійну тривогу. Нічні сирени та вимушені переховування в укриттях сильно впливають на сон та самопочуття співробітників. Тому ми враховуємо їх психоемоційний стан при плануванні робочих процесів.

Інновації в турботі про працівників

Для МХП, яка об'єднує виробництво, агро, логістику, ритейл та інші напрямки, принцип People First – це не просто філософія, а бізнес-необхідність. Здорові, мотивовані люди працюють ефективніше, менше хворіють, рідше травмуються. Після пандемії питання безпеки та здоров'я очолюють топ-3 пріоритети співробітників.

Тренінг з домедичної допомоги. Фото: МХП

Сьогодні великий бізнес не може дозволити собі реагувати на проблеми постфактум. Превентивний підхід попереджає різноманітні інциденти, травматизм чи зупинки у виробництві. Ті роботодавці, які це зараз усвідомлюють, будуть утримувати лідерські позиції у подальшому.

Відповідальне ставлення до власного здоров'я прямо пов'язане з відповідальним ставленням до роботи. Корпоративний медичний центр працює в МХП комплексно. Наші спеціалісти володіють міждисциплінарною експертизою у професійній патології – розуміють специфіку виробництва і знають, як умови праці впливають на фізичний стан працівників. Вони поєднують функції сімейного лікаря, експерта з профзахворювань та довіреного лікаря страхових компаній. І можуть мотивувати співробітників до здорового способу життя, профілактики та лікування, розуміючи виробничі ризики.

Окрім обов'язкових регулярних профоглядів, медичний центр аналізує найпоширеніші захворювання та організовує цільові медичні чекапи – кардіологічні, офтальмологічні та інші. Відвідуючи лікаря на підприємстві, працівник може отримати консультації, направлення на діагностику, призначення лікування та профілактичні рекомендації. Навіть медикаменти можна отримати безпосередньо під час візиту до лікаря.

Окрема увага надається ветеранам. У програмі "МХП Поруч" для кожного учасника наші лікарі разом з вузькими спеціалістами створюють персональний план відновлення, щоб людина могла повернутися до повноцінного життя.

Команда медичного центру. Фото: МХП

Також на локації з найбільшою кількістю співробітників є власний реанімобіль, працює цілодобова невідкладна допомога. Команда медичного центру також разом із співробітниками служби охорони здоров'я та безпеки праці (OHS) регулярно проводить навчання з надання домедичної допомоги.

МХП також працює над інтеграцією AI-медичного асистента для діагностики. Звісно, це не замінить лікаря – діагнози ставитиме лише людина, але значно підвищить якість та швидкість медичної допомоги.

Окремо хочу відзначити наш підхід до безпеки руху. МХП – єдина серед комерційних компаній України, яка отримала сертифікат ISO 39001 з управління безпекою дорожнього руху. Цей стандарт є визнаним у всьому світі орієнтиром для компаній, які прагнуть зменшити аварії на дорогах, покращити роботу транспорту та захистити працівників і клієнтів. Безпека на дорозі – це серйозно. Тому в МХП працює власний центр безпеки руху: стимулюємо безпечно керувати авто, моніторимо та аналізуємо швидкісні режими, залучаємо жінок до водійських професій.

Найамбітніше завдання – "розвіяти" міфи та упередження щодо власної безпеки та здоров’я. Багато співробітників досі вважають, що "хворі працівники компанії не потрібні", тому краще мовчати про проблеми зі здоровʼям. Ми доводимо протилежне. Коли організували офтальмологічні чекапи для водіїв – і не лише діагностику, а й покриття необхідних операцій – люди відчули справжню підтримку. Такі історії поширюються серед колективу швидше за будь-які корпоративні комунікації.

Компанії, які сьогодні створюють комплексні програми турботи про працівників, формують конкурентну перевагу на роки вперед. За результатами останнього внутрішнього опитування, 98% співробітників пишаються тим, що є частиною потужної команди МХП, а 97% впевнені у завтрашньому дні завдяки роботі в компанії. Це не просто цифри – це наша основа стійкого розвитку бізнесу.