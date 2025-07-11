Реформы – не ждут. И мы не можем. Что дает Украине качественное госуправление?

соучредитель и председатель правления ОО "Профессиональное правительство", старший проектный менеджер по вопросам реформы государственного управления и европейской интеграции, Офиса Восстановления и Реформ Кабинета Министров Украины

В 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Это было историческое решение — символ доверия, поддержки и одновременно серьезного обязательства.

Именно поэтому реформа государственного управления больше, чем очередной пункт в "домашней задаче" в ЕС. Это исторический шанс усилить способность государства и момент истины. Объемная реформа: эффективное управление, профессиональная госслужба и удобные услуги и процедуры. И здесь на первый план выходят люди, ведущие все процессы — госслужащие. Сможем ли мы для эффективности процессов усилить пересмотреть эффективную работу государственного аппарата? Сделать государственную службу привлекательной для специалистов, более близкой и понятной для общества?

Реформа, которую мы недооцениваем

Украина в процессе многочисленных трансформаций. И реформа государственного управления – не просто одна из них. Это основа, на которой держатся все остальные: от обороны до социальной сферы, от экономики до евроинтеграции. Без сильной и современной государственного аппарата не будет ни вступления в ЕС, ни устойчивости институтов, ни эффективного управления восстановлением.

За последние годы многие украинцы побывали за границей. Увидели, как работают европейские системы – предполагаемые, бюрократические и, как и все в мире, – неидеальны. Там закон один для всех. Там есть постоянство правил, ответственность за нарушение, а в центре государственной системы человек.

Это именно тот подход, к которому стремится и Украина. Но чтобы он стал реальностью, происходит в частности комплексная реформа государственного управления — новые принципы, процессы, сотрудничество всех секторов, человеческий капитал.

Что же меняет эта реформа?

Прежде всего, она возвращает доверие к системе, усиливая текущие кадры и привлекая лучших специалистов. Людей, способных воспринимать решения и модернизировать правительство изнутри.

Дальше — оно приближает государство к людям. Удобные услуги, прозрачные процедуры, доступная коммуникация – все это невозможно без качественной работы госаппарата.

Еще один ключевой шаг – прозрачность. Конкурсы на должности, справедливые зарплаты, упрощенные процессы найма. Все это возможно только при цифровизации и модернизации. Кроме того, реформа открывает государственную службу для лучших специалистов. Все, что сейчас держит Украину — от обороны до восстановления — реализуется людьми, у которых есть знания, опыт и желание перемен.

Наконец, реформа масштабирует успехи … Мы привыкли к скорости – "Дія", мгновенная логистика. Это уже стало частью нашей жизни.

Госслужба уже привлекает молодежь как возможность приобщиться к переменам. Но чтобы удержать профессионалов, нужны справедливые зарплаты, возможности развития, цифровые решения и новое отношение к публичной службе как к настоящей миссии.

Этот подход не новый. Еще в 2016–2017 годах мы увидели: когда у реформаторов есть шанс — изменения происходят.

Не только критиковать, но и приобщаться

После полномасштабного вторжения украинское общество усвоило понятие сильной армии. То есть пришло осознание, что армия – это наше спасение и наша мотивация. Военные, волонтеры, медики стали для нас "своими".

В 2022 году большинство также осознало, что под вопросом само существование нашей государственности как таковой. Поэтому теперь самое время овладеть государством — в хорошем смысле этого слова. Начать не отделяться, а отождествлять себя с ней, превратить ее из "они" в "мы". И тогда государство и государственная служба перестанут быть чем-нибудь далеким, а станут естественным продолжением гражданской ответственности.

Ибо на войне выстоит только тот, кто объединен изнутри доверием и сотрудничеством. С пониманием сильных и слабых сторон друг друга мы берем ответственность за положение вещей, которыми они есть, и через синергию идем к превращению. Ведь нам нужно сильное государство для сильной победы.

И это не только дело правительства. Чтобы реформа удалась, нужно участие каждого.

Поддержать профессионалов, уже работающих в системе. Их работа часто незаметна, но критически важна. Следует не только требовать перемен, но и признавать вклад ежедневно ведущих государств в самых сложных условиях. Усиление команд, обмен опытом, участие в проектах – все это укрепляет систему изнутри.

Привлекать новых специалистов через конкурсы, стажировку, кадровые резервы. Здесь важны не только формальные программы, но и сообщества, помогающие талантливым людям найти свой путь в системе.

Усовершенствовать процессы — сделать конкурсы более быстрыми, прозрачными и диджитализованными. Это одно из условий действительно профессиональной службы. Но для этого нужно выстраивать доверие между гражданским обществом и государством. Такое сотрудничество можно развивать через международные проекты: привлекать экспертов по ОО для работы в министерствах, формируя таким образом новое качество взаимодействия.

Работать с общественностью – коммуникировать, чтобы объяснять логику перемен. Изменения воспринимаются легче, когда их не просто анонсируют, а объясняют: почему именно так, какая польза, чего ждать. Реформы не должны быть техническим языком для узкого круга, они должны становиться частью общественного разговора.

Здесь важно иметь сильный голос и на правительственном, и на общественном уровне. Говорить общими месседжами, представлять. В рамках адвокационной инициативы PAR (Public Administration Reform), реализуемой PGA, уже создана сеть послов реформы госуправления. Они проходят обучение и представляют Украину в ключевых европейских столицах, помогая сделать реформу не только внутренним процессом, но и общей европейской целью.

Адвокатировать реформу за пределами Украины, чтобы она имела политическую поддержку на международном уровне. Великолепный результат слаженной командной работы — воркшоп на Конференции по восстановлению Украины в Риме 11 июля 2025 г. о реформе государственного управления в Украине и ее значении для восстановления и инвестклимата: "Как эффективное государственное управление способствует экономическому восстановлению и внешнему вовлечению".

Окно возможностей – сейчас

2025 год — это год, когда у нас есть шанс перезапустить реформу государственного управления. Нарабатывается стратегия РГУ на 2025-2030 годы, согласована дорожная карта на национальном уровне, ждем согласования от ЕС. Есть опыт предыдущих лет и потенциал кадрового обновления. Есть запрос на простоту процедур и справедливость назначений. Имеется поддержка международных партнеров.

И что самое главное – есть украинское гражданское общество – исторически одно из самых мощных в мире. Но с этой силой приходят и ответственность и запрос на синергию всех игроков реформы.

Быть частью создания государства — это то, что по силам каждому. Начните с малого: интересуйтесь реформами, их проводниками — движущими их людьми. Найдите ГО, которые вам близки. И сделайте свой шаг, присоединитесь к реформам. Единение внутри страны и с украинцами за рубежом – это оружие, которое есть у каждого из нас. Единственное разрешение, которое нужно иметь, – это ваш добросовестный выбор.