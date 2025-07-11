Реформи — не чекають. І ми не маємо. Що дає Україні якісне держуправління?

співзасновниця та голова правління ГО "Професійний уряд", старша проєктна менеджерка з питань реформи державного управління та європейської інтеграції, Офісу Відновлення та Реформ Кабінету Міністрів України

У 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Це було історичне рішення — символ довіри, підтримки й водночас серйозного зобов’язання. Але жодні зовнішні статуси не працюють без внутрішніх змін.

Саме тому реформа державного управління — більше, ніж черговий пункт у "домашньому завданні" до ЄС. Це — історичний шанс посилити спроможність держави та момент істини. Реформа об’ємна: ефективне управління, професійна держслужба та зручні послуги та процедури. І тут на перший план виходять люди, які ведуть усі процеси — держслужбовці. Чи зможемо ми для ефективності процесів посилити, переглянути ефективну роботу державного апарату? Зробити державну службу привабливою для фахівців, ближчою та зрозумілою для суспільства?

Реформа, яку ми недооцінюємо

Україна у процесі численних трансформацій. І реформа державного управління — не просто одна з них. Це основа, на якій тримаються всі інші: від оборони до соціальної сфери, від економіки до євроінтеграції. Без сильної й сучасної державної машини не буде ані вступу до ЄС, ані стійкості інституцій, ані ефективного управління відбудовою.

За останні роки багато українців побували за кордоном. Побачили, як працюють європейські системи — передбачувані, бюрократичні і, як і все у світі, — неідеальні. Там закон один для всіх. Там є сталість правил, відповідальність за порушення, а в центрі державної системи — людина.

Це саме той підхід, якого прагне й Україна. Але щоб він став реальністю, відбувається, зокрема, комплексна реформа державного управління — нові принципи, процеси, співпраця всіх секторів, людський капітал.

Що саме змінює ця реформа?

Передусім — вона повертає довіру до системи, посилюючи поточні кадри та залучаючи найкращих фахівців. Людей, здатних приймати рішення та модернізувати державу зсередини.

Далі — вона наближає державу до людей. Зручні послуги, прозорі процедури, доступна комунікація — усе це неможливе без якісної роботи держапарату.

Ще один ключовий крок — прозорість. Конкурси на посади, справедливі зарплати, спрощені процеси найму. Усе це можливо лише за умов цифровізації та модернізації. Окрім цього, реформа відкриває державну службу для найкращих фахівців. Усе, що зараз тримає Україну — від оборони до відбудови — реалізується людьми, які мають знання, досвід і бажання змін.

Нарешті, реформа масштабує успіхи. Ми звикли до швидкості — "Дія", цифрові сервіси, миттєва логістика. Це те, що вже стало частиною нашого життя. Але за цим стоїть команда людей, і таких команд потрібно більше — в усіх секторах.

Держслужба вже приваблює молодь — як можливість долучитися до змін. Але щоб втримати професіоналів, потрібні справедливі зарплати, можливості розвитку, цифрові рішення та нове ставлення до публічної служби як до справжньої місії.

Цей підхід не новий. Ще у 2016–2017 роках ми побачили: коли реформатори мають шанс — зміни відбуваються. Конкурсні відбори, повернення діаспори, запуск цифрових рішень — усе це зробили люди, які вірили в можливість змін.

Не лише критикувати, а й долучатися

Після повномасштабного вторгнення українське суспільство увласнило поняття сильної армії. Тобто прийшло усвідомлення, що армія — це наш порятунок та наша мотивація. Військові, волонтери, медики стали для нас "своїми".

У 2022 році більшість також усвідомила, що під питанням саме існування нашої державності як такої. Тому тепер саме час увласнити державу — у хорошому сенсі цього слова. Почати не відокремлюватися, а ототожнювати себе з нею, перетворити її з "вони" на "ми". І тоді держава та державна служба перестануть бути чимось далеким, а стануть природним продовженням громадянської відповідальності.

Бо на війні вистоїть лише той, хто об’єднаний зсередини довірою та співпрацею. З розумінням сильних та слабких сторін один одного ми беремо відповідальність за стан речей, якими вони є, і через синергію йдемо до перетворення. Адже нам потрібна сильна держава для сильної перемоги.

І це не лише справа уряду. Щоб реформа вдалася, потрібна участь кожного. Що ми можемо зробити вже зараз?

Підтримати професіоналів, які вже працюють у системі.Їхня робота часто непомітна, але критично важлива. Варто не лише вимагати змін, а й визнавати внесок тих, хто щоденно веде державу в найскладніших умовах. Підсилення команд, обмін досвідом, участь у проєктах — усе це зміцнює систему зсередини.

Залучати нових фахівців — через конкурси, стажування, кадрові резерви.Тут важливі не лише формальні програми, а й спільноти, які допомагають талановитим людям знайти свій шлях у системі.

Удосконалити процеси — зробити конкурси швидшими, прозорішими та диджиталізованими.Це одна з умов справді професійної служби. Але для цього потрібно будувати довіру між громадянським суспільством і державою. Таку співпрацю можна розвивати через міжнародні проєкти: залучати експертів із ГО до роботи в міністерствах, формуючи таким чином нову якість взаємодії.

Працювати з громадськістю — комунікувати, щоби пояснювати логіку змін.Зміни сприймаються легше, коли їх не просто анонсують, а пояснюють: чому саме так, яка користь, чого чекати. Реформи не мають бути технічною мовою для вузького кола — вони мають ставати частиною суспільної розмови.

Тут важливо мати сильний голос — і на урядовому, і на громадському рівні. Говорити спільними меседжами, представляти. У межах адвокаційної ініціативи PAR (Public Administration Reform), яку реалізує PGA, вже створено мережу амбасадорів реформи держуправління. Вони проходять навчання та представляють Україну в ключових європейських столицях, допомагаючи зробити реформу не лише внутрішнім процесом, а й спільною європейською метою.

Адвокатувати реформу за межами України, щоб вона мала політичну підтримку на міжнародному рівні. Чудовий результат злагодженої командної роботи — воркшоп на Конференції з відновлення України в Римі 11 липня 2025 р. про реформу державного управління в Україні та її значення для відновлення та інвестклімату: "Як ефективне державне управління сприяє економічному відновленню та залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій".

Вікно можливостей — зараз

2025 рік — це рік, коли ми маємо шанс перезапустити реформу державного управління. Напрацьовується стратегія РДУ на 2025–2030 роки, погоджена дорожня карта на національному рівні, чекаємо на погодження від ЄС. Є досвід попередніх років та потенціал кадрового оновлення. Є запит на простоту процедур і справедливість призначень. Є підтримка міжнародних партнерів.

І що найголовніше — є українське громадянське суспільство — історично одне з найпотужніших у світі. Але з цією силою приходять і відповідальність, і запит на синергію всіх гравців реформи.

Бути частиною державотворення — це те, що під силу кожному. Почніть із малого: цікавтеся реформами, їхніми провідниками — людьми, що їх рухають. Знайдіть ГО, які вам близькі. І зробіть свій крок, долучіться до реформ. Єднання всередині країни та з українцями за кордоном — це зброя, яка є у кожного з нас. Єдиний дозвіл, який потрібно мати, — це ваш сумлінний вибір.