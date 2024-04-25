От науки к Spotify: действительно ли музыка может помочь повысить производительность на работе?

В этой статье я хочу рассмотреть, действительно ли музыка может помочь лучше сосредоточиться на работе и повысить производительность. А также поделюсь опытом нашей команды по прослушиванию разных видов музыки во время работы.

Слышали ли вы когда-нибудь о том, что включение музыки во время работы может помочь вам лучше сосредоточиться и стать более продуктивным? Или, возможно, вы сами замечали, что определенные мелодии вдохновляют вас на новые свершения, а другие наоборот отвлекают от задач?

Начнем с результатов исследований:

The Journal of the American Medical Association опубликовал результаты исследования, указывающие на то, что хирурги работали точнее и эффективнее под музыку, которую выбирали самостоятельно.

The Journal of the American Medical Association результаты исследования, указывающие на то, что хирурги работали точнее и эффективнее под музыку, которую выбирали самостоятельно. Результаты исследования 1999 года в журнале Neuroscience and behavioral physiology подтверждают , что слушание классической и рок-музыки помогло участникам быстрее и эффективнее выполнять задачи, связанные с цифрами.

Результаты исследования 1999 года в журнале Neuroscience and behavioral physiology , что слушание классической и рок-музыки помогло участникам быстрее и эффективнее выполнять задачи, связанные с цифрами. В 2005 году в исследовании, опубликованном в журнале Psychology of Music сказано, что разработчики программного обеспечения положительнее и качественнее работают, когда слушают музыку.

В 2005 году опубликованном в журнале Psychology of Music сказано, что разработчики программного обеспечения положительнее и качественнее работают, когда слушают музыку. В исследовании, опубликованном в журнале Ergonomics в 2006 году, было доказано, что постоянный шум раздражает меньше, чем раздельный язык и резкие единичные звуки.

В исследовании, опубликованном в журнале в 2006 году, было доказано, что постоянный шум раздражает меньше, чем раздельный язык и резкие единичные звуки. Результаты исследования 2015 года, опубликованные в The Journal of Acoustical Society of America, указывают на то, что использование фоновых звуков природы, таких как звук ливня, эффективно улучшает производительность и настроение работников на рабочем месте.

Музыка с текстом?

При выполнении сложных задач, требующих наибольшей концентрации, частенько наблюдается явление, как " неуместный звуковой эффект ". Этот эффект означает, что производительность становится хуже, когда задача производится в присутствии фонового звука. Этот эффект выражен ярче, когда на фоне звучит не только инструментальная музыка, но и человеческая речь. Подобный конфликт также наблюдается при чтении, когда на фоне звучит та или иная песня. В этой ситуации два источника слов – от песни и от текста – конфликтуют. За счет этого текст воспринимается ужаснее. Музыка с текстом может помочь людям, работающим над рутинными задачами.

Как это работает на физиологическом уровне?

Мерриам Сондерс, психотерапевт и доцент кафедры психологии Доминиканского университета отмечает, что музыка может помочь мозгу производить больше дофамина. Таким образом, у человека будет более эффективна передняя кора, что поможет стать более продуктивным.

Громкость. The Journal of Consumer Research опубликовал результаты эксперимента, согласно которым креативные процессы участников улучшились, когда они слушали фоновый шум умеренной громкости – около 70 децибелов, что соответствует шуму от пылесоса. Однако креативность снижалась, когда громкость увеличивали до 85 децибел.

Жанры музыки. Исследование профессора Катрины Мак-Ферран из Австралии доказывает, что прослушивание грустной музыки, даже если вы ее любите, может усугублять негативные эмоции у людей со склонностью к депрессии.

Собственный опыт

Во время работы над этим текстом, наша команда тестировала на себе прослушивание разных видов музыки и хотим поделиться впечатлениями:

Плейлист Ambient

Прекрасно подошел для поиска материалов, чтения и редактирования текста. Не отвлекает, успокаивает, помогает сконцентрироваться. Не подошел для вставки ссылок, редактирования тире и другой монотонной работы.

Плейлист Ambient

Плейлисты Top WorkPlace Productivity Songs на Spotify

Прекрасно подошли для монотонной работы, не требующей фокуса. Не подошли к чтению и редактированию текстов. Очень отвлекает.

Плейлист Melodic Techno

Подошел как для монотонной работы, так и для задач, требующих фокуса. Интересно, что при прослушивании этого плейлиста интуитивно хотелось быстрее выполнять задачи, что в результате привело к ошибкам и опечаткам.

Плейлист Melodic Techno

Плейлист Netpeak Group на Spotify (#1)

Здесь конечно зависело непосредственно от трека, однако в целом круто подошел к поиску материала, редактированию текста, созданию вижуалов и решению организационных вопросов.

Плейлист любимой музыки (рок и поп жанры)

Здесь произошел полный провал. Ибо вместо задач захотелось встать и танцевать. + к настроению, – к производительности. Первые три плейлиста помогли абстрагироваться от бытовых внешних звуков (в данном случае – ремонт у соседей), которые раздражали и мешали сосредоточению.

Следовательно, стоит тестировать разные подходы и всегда прислушиваться к себе. Только путём эксперимента вы сможете определить, помогает ли вам сосредоточиться та или иная музыка.

Нюансы, на которые следует обратить внимание: тип личности (экстраверт или интроверт), настроение, сложность задачи, окружающая среда. Ну и, конечно, не заставляйте себя слушать музыку, которая вам не нравится. Это точно не поможет вам сосредоточиться.