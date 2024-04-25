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От науки к Spotify: действительно ли музыка может помочь повысить производительность на работе?
В этой статье я хочу рассмотреть, действительно ли музыка может помочь лучше сосредоточиться на работе и повысить производительность. А также поделюсь опытом нашей команды по прослушиванию разных видов музыки во время работы.
Слышали ли вы когда-нибудь о том, что включение музыки во время работы может помочь вам лучше сосредоточиться и стать более продуктивным? Или, возможно, вы сами замечали, что определенные мелодии вдохновляют вас на новые свершения, а другие наоборот отвлекают от задач?
Начнем с результатов исследований:
- The Journal of the American Medical Association опубликовал результаты исследования, указывающие на то, что хирурги работали точнее и эффективнее под музыку, которую выбирали самостоятельно.
- Результаты исследования 1999 года в журнале Neuroscience and behavioral physiology подтверждают, что слушание классической и рок-музыки помогло участникам быстрее и эффективнее выполнять задачи, связанные с цифрами.
- В 2005 году в исследовании, опубликованном в журнале Psychology of Music сказано, что разработчики программного обеспечения положительнее и качественнее работают, когда слушают музыку.
- В исследовании, опубликованном в журнале Ergonomics в 2006 году, было доказано, что постоянный шум раздражает меньше, чем раздельный язык и резкие единичные звуки.
- Результаты исследования 2015 года, опубликованные в The Journal of Acoustical Society of America, указывают на то, что использование фоновых звуков природы, таких как звук ливня, эффективно улучшает производительность и настроение работников на рабочем месте.
Музыка с текстом?
При выполнении сложных задач, требующих наибольшей концентрации, частенько наблюдается явление, как " неуместный звуковой эффект ". Этот эффект означает, что производительность становится хуже, когда задача производится в присутствии фонового звука. Этот эффект выражен ярче, когда на фоне звучит не только инструментальная музыка, но и человеческая речь. Подобный конфликт также наблюдается при чтении, когда на фоне звучит та или иная песня. В этой ситуации два источника слов – от песни и от текста – конфликтуют. За счет этого текст воспринимается ужаснее. Музыка с текстом может помочь людям, работающим над рутинными задачами.
Как это работает на физиологическом уровне?
Мерриам Сондерс, психотерапевт и доцент кафедры психологии Доминиканского университета отмечает, что музыка может помочь мозгу производить больше дофамина. Таким образом, у человека будет более эффективна передняя кора, что поможет стать более продуктивным.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Громкость. The Journal of Consumer Research опубликовал результаты эксперимента, согласно которым креативные процессы участников улучшились, когда они слушали фоновый шум умеренной громкости – около 70 децибелов, что соответствует шуму от пылесоса. Однако креативность снижалась, когда громкость увеличивали до 85 децибел.
Жанры музыки. Исследование профессора Катрины Мак-Ферран из Австралии доказывает, что прослушивание грустной музыки, даже если вы ее любите, может усугублять негативные эмоции у людей со склонностью к депрессии.
Собственный опыт
Во время работы над этим текстом, наша команда тестировала на себе прослушивание разных видов музыки и хотим поделиться впечатлениями:
Плейлист Ambient
Прекрасно подошел для поиска материалов, чтения и редактирования текста. Не отвлекает, успокаивает, помогает сконцентрироваться. Не подошел для вставки ссылок, редактирования тире и другой монотонной работы.
Плейлисты Top WorkPlace Productivity Songs на Spotify
Прекрасно подошли для монотонной работы, не требующей фокуса. Не подошли к чтению и редактированию текстов. Очень отвлекает.
Плейлист Melodic Techno
Подошел как для монотонной работы, так и для задач, требующих фокуса. Интересно, что при прослушивании этого плейлиста интуитивно хотелось быстрее выполнять задачи, что в результате привело к ошибкам и опечаткам.
Плейлист Netpeak Group на Spotify (#1)
Здесь конечно зависело непосредственно от трека, однако в целом круто подошел к поиску материала, редактированию текста, созданию вижуалов и решению организационных вопросов.
Плейлист любимой музыки (рок и поп жанры)
Здесь произошел полный провал. Ибо вместо задач захотелось встать и танцевать. + к настроению, – к производительности. Первые три плейлиста помогли абстрагироваться от бытовых внешних звуков (в данном случае – ремонт у соседей), которые раздражали и мешали сосредоточению.
Следовательно, стоит тестировать разные подходы и всегда прислушиваться к себе. Только путём эксперимента вы сможете определить, помогает ли вам сосредоточиться та или иная музыка.
Нюансы, на которые следует обратить внимание: тип личности (экстраверт или интроверт), настроение, сложность задачи, окружающая среда. Ну и, конечно, не заставляйте себя слушать музыку, которая вам не нравится. Это точно не поможет вам сосредоточиться.