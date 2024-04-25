Від науки до Spotify: чи дійсно музика може допомогти підвищити продуктивність на роботі?

У цій статті хочу розглянути, чи дійсно музика може допомогти краще зосередитися на роботі та підвищити продуктивність. А також поділюся досвідом нашої команди щодо прослуховування різних видів музики під час роботи.

Чи чули ви коли-небудь про те, що вмикання музики під час роботи може допомогти вам краще зосередитися і стати більш продуктивним? Або, можливо, ви самі помічали, що певні мелодії надихають вас на нові звершення, а інші, навпаки, відволікають від завдань?

Почнемо з результатів досліджень:

The Journal of the American Medical Association опублікував результати дослідження, які вказували на те, що хірурги працювали точніше та ефективніше під музику, яку обирали самостійно.

The Journal of the American Medical Association результати дослідження, які вказували на те, що хірурги працювали точніше та ефективніше під музику, яку обирали самостійно. Результати дослідження 1999 року у журналі Neuroscience and behavioral physiology підтверджують , що слухання класичної та рок-музики допомогло учасниками швидше та ефективніше виконувати завдання пов’язані з цифрами.

Результати дослідження 1999 року у журналі Neuroscience and behavioral physiology , що слухання класичної та рок-музики допомогло учасниками швидше та ефективніше виконувати завдання пов’язані з цифрами. У 2005 році в дослідженні, яке опубліковане в журналі Psychology of Music сказано, що розробники програмного забезпечення позитивніше та якісніше працюють, коли слухають музику.

У 2005 році опубліковане в журналі Psychology of Music сказано, що розробники програмного забезпечення позитивніше та якісніше працюють, коли слухають музику. У дослідженні, опублікованому в журналі Ergonomics у 2006 році, було доведено, що постійний шум дратує менше ніж роздільна мова та різкі поодинокі звуки.

У дослідженні, опублікованому в журналі у 2006 році, було доведено, що постійний шум дратує менше ніж роздільна мова та різкі поодинокі звуки. Результати дослідження 2015 року, опубліковані у The Journal of the Acoustical Society of America вказують на те, що використання фонових звуків природи, таких як звук зливи, ефективно покращує продуктивність та настрій працівників на робочому місці.

Музика з текстом чи без?

При виконанні складних завдань, які вимагають максимальної концентрації, часто спостерігається явище, як "недоречний звуковий ефект". Цей ефект означає, що продуктивність стає гірше, коли завдання здійснюється в присутності фонового звуку. Цей ефект виражений яскравіше, коли в тлі звучить не тільки інструментальна музика, а й людська мова. Подібний конфлікт також спостерігається при читанні, коли на фоні звучить та чи інша пісня. У цій ситуації два джерела слів — від пісні і від тексту — конфліктують. За рахунок цього текст сприймається гірше. Натомість музика з текстом може допомогти людям, які працюють над рутинними завданнями.

Як це працює на фізіологічному рівні?

Мерріам Сондерс, психотерапевт і доцент кафедри психології Домініканського університету зазначає, що музика може допомогти мозку виробляти більше дофаміну. Таким чином, у людини буде більш ефективна передня кора, що допоможе стати більш продуктивним.

Гучність. The Journal of Consumer Research опублікував результати експерименту, згідно з якими, креативні процеси учасників покращились, коли вони слухали фоновий шум помірної гучності — близько 70 децибел, що відповідає шуму від пилососа. Проте, креативність знижувалась, коли гучність збільшували до 85 децибел.

Жанри музики. Дослідження професора Катріни Мак-Ферран з Австралії доводить, що прослуховування сумної музики, навіть якщо ви її любите, може посилювати негативні емоції у людей зі схильністю до депресії.

Власний досвід

Під час роботи над цим текстом, наша команда тестували на собі прослуховування різних видів музики і хочемо поділитися враженнями:

Плейлист Ambient

Чудово підійшов для пошуку матеріалів, читання та редагування тексту. Не відволікає, заспокоює, допомагає сконцентруватися. Не підійшов для вставлення посилань, редагування тире та іншої монотонної роботи..

Плейлист Ambient

Плейлисти Top WorkPlace Productivity Songs на Spotify

Чудово підійшли для монотонної роботи, яка не вимагає фокусу. Не підійшли для читання та редагування текстів. Дуже відволікає..

Плейлист Melodic Techno

Підійшов, як для монотонної роботи, так і для завдань, які вимагають фокусу. Цікаво, що під час прослуховування цього плейлиста інтуїтивно хотілося швидше виконувати завдання, що в результаті призвело до помилок та одруків.

Плейлист Melodic Techno

Плейлист Netpeak Group на Spotify (#1)

Тут звісно залежало безпосередньо від треку, проте загалом круто підійшов для пошуку матеріалу, редагування тексту, створення віжуалів та вирішення організаційних питань.

Плейлист улюбленої музики (рок та поп жанри)

Тут відбувся повний провал. Бо замість завдань, захотілося встати і танцювати. + до настрою, - до продуктивності. Перші три плейлисти допомогли абстрагуватися від побутових зовнішніх звуків (у даному випадку - ремонт у сусідів), які дратували і заважали зосередженню.

Отже, варто тестувати різні підходи та завжди прислухатися до себе. Тільки шляхом експерименту ви зможете визначити, чи допомагає вам зосередитися та чи інша музика.

Нюанси, на які потрібно звернути увагу: тип особистості (екстраверт чи інтроверт), настрій, складність завдання, навколишнє середовище. Ну і звісно, не змушуйте себе слухати музику, яка вам не подобається. Це точно не допоможе вам зосередитися.