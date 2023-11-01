На территории Киево-Могилянской академии проведут археологические исследования: что будут искать

На территории Киево-Могилянской академии проведут археологические исследования по поиску фундамента Богоявленского собора Киево-Братского монастыря.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"На территории Киево-Могилянской академии "Центр консервации предметов археологии" совместно с Институтом археологии НАН Украины и Академией проведут разведывательные археологические исследования по размещению фундаментов памятника "Остатки Богоявленского собора Киево-Братского монастыря"", - говорится в сообщении.

Будут искать погребение гетмана Сагайдачного

По словам директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Марины Соловьевой, работы инициированы в рамках меморандумов о сотрудничестве.

«Хочу отметить, что этот памятник в 2022 году по обращению «Центр консервации предметов археологии» был занесен в Перечень объектов культурного наследия города Киева. А в 2023 году по представлению Департамента охраны культурного наследия – в Государственный реестр недвижимых памятников Украины», – отметила Соловьева.

По одной из гипотез, во время постройки каменного Богоявленского собора захоронение гетмана Петра Сагайдачного было перенесено. Поэтому археологическое изучение остатков собора сможет помочь определить расположение могилы прославленного гетмана.

Что известно о Богоявленском соборе

До уничтожения в 1936 году Богоявленский собор был одним из самых ярких образцов украинских барочных гетманских храмов, изображение которого присутствовало на почтовых открытках и фотографиях.

Кирпичный Богоявленский собор связан с именами двух видных деятелей украинской истории – славных казацких гетманов Петра Сагайдачного и Ивана Мазепы.

Каменный собор был построен в 1690-1695 годах как главный храм Киево-Братского монастыря. Собор также упоминают в большинстве путеводителей по Киеву 19-го – начала 20-го в., поскольку он был одним из самых популярных столичных храмов.