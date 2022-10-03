15 млн гривен выделено для обучения детей военнослужащих в частных школах по всей стране

Частная общеобразовательная школа IT Step School выделила 15 миллионов гривен на обучение детей военнослужащих. Подать заявку на бесплатное обучение можно до 17 октября.

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Об этом сообщила пресс-служба IT Step School.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 1 сентября в Украине пострадали более 2405 учебных заведений, из них 270 – полностью разрушены. Это вызвало переполненность учебных классов в начале учебного года во многих школах страны, особенно в западных и центральных областях, в которые было перемещено наибольшее количество семей с детьми школьного возраста со всей Украины.

Психологи считают, что одной из наиболее психологически уязвимой категорией учеников сейчас являются дети военнослужащих, которые сейчас находятся на фронте, в зоне боевых действий. Постоянные переживания за них оказывают негативное влияние на учебный процесс, из-за чего снижается внимание и страдает успешность таких учеников. Нагрузка на учителей также растет, что существенно снижает качество обучения. Одним из решений для решения проблемы является эффективное перераспределение учащихся между учебными заведениями, в том числе частными.

Помочь в решении этой сложной ситуации вызвались во всеукраинской сети частных общеобразовательных школ Украины IT Step School, выделившей 15 миллионов гривен на обучение детей военнослужащих. Цель проекта - помочь получить качественное образование детям, родители которых сейчас защищают наше государство на войне.

Пройти бесплатное обучение и получить качественное образование за выделенные средства смогут около 130 детей в 11 городах Украины, где представлены филиалы лицензированной общеобразовательной школы IT Step School: Киев, Луцк, Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Полтава, Житомир, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Кременчуг.

На сегодняшний день учебная программа школы доступна в основном для учащихся с 5 по 11 классы, но в 4-х заведениях сети уже действует программа и для начальных классов. Учащиеся, которые примут участие в бесплатной программе помощи, получат полный доступ ко всем занятиям и всем учебным материалам. Обучение будет проходить с углубленным изучением IT-специальностей, а также языков, кроме английского – китайского, испанского, немецкого, польского и французского на выбор. На уроках в школе особое внимание будет уделяться психологическому комфорту ребенка. В каждом филиале школы есть надежное укрытие, оборудованное всем необходимым.

“Во время войны мы не можем остаться в стороне и делаем все, что в наших силах, как частной школы, для того чтобы маленькие украинцы могли посещать качественные и безопасные очные занятия и получать качественное образование, пока их родители получают для нас мир, – говорит Дмитрий Корчевский, доктор педагогических наук, основатель IT Step School. – Мы являемся крупнейшей сетью частных школ в Украине, поэтому будем рады видеть среди своих учеников детей наших воинов”.

Подать заявку на бесплатное обучение можно оформив заявку по ссылке. Сбор анкет пройдет до 17 октября включительно, а начало учебы запланировано на 7 ноября этого года.

Проект предусматривает обучение детей военнослужащих до конца учебного года - июня 2023 года.