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15 млн гривен выделено для обучения детей военнослужащих в частных школах по всей стране
Частная общеобразовательная школа IT Step School выделила 15 миллионов гривен на обучение детей военнослужащих. Подать заявку на бесплатное обучение можно до 17 октября.
Об этом сообщила пресс-служба IT Step School.
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 1 сентября в Украине пострадали более 2405 учебных заведений, из них 270 – полностью разрушены. Это вызвало переполненность учебных классов в начале учебного года во многих школах страны, особенно в западных и центральных областях, в которые было перемещено наибольшее количество семей с детьми школьного возраста со всей Украины.
Психологи считают, что одной из наиболее психологически уязвимой категорией учеников сейчас являются дети военнослужащих, которые сейчас находятся на фронте, в зоне боевых действий. Постоянные переживания за них оказывают негативное влияние на учебный процесс, из-за чего снижается внимание и страдает успешность таких учеников. Нагрузка на учителей также растет, что существенно снижает качество обучения. Одним из решений для решения проблемы является эффективное перераспределение учащихся между учебными заведениями, в том числе частными.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Помочь в решении этой сложной ситуации вызвались во всеукраинской сети частных общеобразовательных школ Украины IT Step School, выделившей 15 миллионов гривен на обучение детей военнослужащих. Цель проекта - помочь получить качественное образование детям, родители которых сейчас защищают наше государство на войне.
Пройти бесплатное обучение и получить качественное образование за выделенные средства смогут около 130 детей в 11 городах Украины, где представлены филиалы лицензированной общеобразовательной школы IT Step School: Киев, Луцк, Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Полтава, Житомир, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Кременчуг.
На сегодняшний день учебная программа школы доступна в основном для учащихся с 5 по 11 классы, но в 4-х заведениях сети уже действует программа и для начальных классов. Учащиеся, которые примут участие в бесплатной программе помощи, получат полный доступ ко всем занятиям и всем учебным материалам. Обучение будет проходить с углубленным изучением IT-специальностей, а также языков, кроме английского – китайского, испанского, немецкого, польского и французского на выбор. На уроках в школе особое внимание будет уделяться психологическому комфорту ребенка. В каждом филиале школы есть надежное укрытие, оборудованное всем необходимым.
“Во время войны мы не можем остаться в стороне и делаем все, что в наших силах, как частной школы, для того чтобы маленькие украинцы могли посещать качественные и безопасные очные занятия и получать качественное образование, пока их родители получают для нас мир, – говорит Дмитрий Корчевский, доктор педагогических наук, основатель IT Step School. – Мы являемся крупнейшей сетью частных школ в Украине, поэтому будем рады видеть среди своих учеников детей наших воинов”.
Подать заявку на бесплатное обучение можно оформив заявку по ссылке. Сбор анкет пройдет до 17 октября включительно, а начало учебы запланировано на 7 ноября этого года.
Проект предусматривает обучение детей военнослужащих до конца учебного года - июня 2023 года.