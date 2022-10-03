15 млн гривень виділено для навчання дітей військовослужбовців у приватних школах по всій країні

Приватна загальноосвітня школа IT Step School виділила 15 мільйонів гривень на навчання дітей військовослужбовців. Подати заявку на безкоштовне навчання можна до 17 жовтня.

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Про це повідомила пресслужба IT Step School.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 1 вересня в Україні постраждали понад 2405 закладів освіти, з них 270 – повністю зруйновані. Це викликало переповненість навчальних класів на початку навчального року у багатьох школах країни, особливо в західних та центральних областях, куди було переміщено найбільша кількість сімей з дітьми шкільного віку зі всієї України.

Психологи вважають, що однією з найбільш психологічно-вразливою категорією учнів наразі є діти військовослужбовців, що зараз перебувають на фронті, в зоні бойових дій. Постійні переживання за них негативно впливають на навчальний процес, через що знижується увага та страждає успішність таких учнів. Навантаження на вчителів також зростає, що суттєво знижує якість навчання. Одним з рішень для розвʼязання проблеми є ефективний перерозподіл учнів поміж навчальних закладів, в тому числі приватних.

Допомогти в вирішенні цієї складної ситуації зголосилися у всеукраїнській мережі приватних загальноосвітніх шкіл України IT Step School, що виділила 15 мільйонів гривень на навчання дітей військовослужбовців. На меті проєкту допомогти здобути якісну освіту дітям, батьки яких зараз боронять нашу державу на війні.

Пройти безплатне навчання й здобути якісну освіту за виділені кошти зможуть близько 130 дітей у 11 містах України, де представлені філії ліцензованої загальноосвітньої школи IT Step School: Київ, Луцьк, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Полтава, Житомир, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Кременчук.

На сьогодні навчальна програма школи доступна в основному для учнів з 5 по 11 класи, але в 4-х закладах мережі вже діє програма і для початкових класів. Учні, які візьмуть участь у безплатній програмі допомоги, отримають повний доступ до всіх занять та всіх навчальних матеріалів. Навчання буде проходити із поглибленим вивченням IT- спеціальностям, а також мов, крім англійської – китайської, іспанської, німецької, польської та французької на вибір. Під час уроків в школі особлива увага приділятиметься психологічному комфорту дитини. В кожній філії школи є надійне укриття, що обладнано усім необхідним.

“Під час війни ми не можемо залишитись осторонь і робимо все, що в наших силах, як приватної школи, для того, щоб маленькі українці могли відвідувати якісні та безпечні очні заняття і здобувати якісну освіту, поки їхні батьки здобувають для нас мир, – говорить Дмитро Корчевський, доктор педагогічних наук, засновник IT Step School. – Ми є найбільшою мережею приватних шкіл в Україні, тож будемо раді бачити серед своїх учнів дітей наших воїнів”.

Подати заявку на безплатне навчання можна оформивши заявку за посиланням. Збір анкет пройде до 17 жовтня включно, а початок навчання запланований на 7 листопада цього року.

Проєкт передбачає навчання дітей військовослужбовців до кінця цього навчального року – червня 2023 року.