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3 апреля продолжится эвакуация людей из Мариуполя и Луганской области
В воскресенье, 3 апреля, продолжится эвакуация мирных жителей из зон боевых действий. Согласованы гуманитарные коридоры из Мариуполя и Бердянска в Запорожье, а также из городов Луганской области.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Сегодня продолжается работа по эвакуации людей гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье.
Сейчас под Бердянском находится 17 автобусов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
10 для эвакуации мариупольцев и жителей города Бердянск.
"Если автобусы не пропустят в город, просим людей выйти на блокпост на въезде в город. Там они вас будут ждать", — заявила Верещук.
По ее словам, 7 автобусов попытаются проехать поближе к Мариуполю в сопровождении Международного комитета Красного Креста.
Также по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать собственным автотранспортом.
Также 3 апреля планируется эвакуация людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселка Нижнее Луганской области.
В настоящее время власти ждут прекращения огня со стороны оккупационных войск.