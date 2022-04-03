3 квітня продовжиться евакуація людей з Маріуполя та Луганської області

У неділю, 3 квітня, продовжиться евакуація мирних жителів із зон бойових дій. Узгоджено гуманітарні коридори з Маріуполя та Бердянська у Запоріжжя, а також із міст Луганської області.

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Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Сьогодні триватиме робота з евакуації людей гуманітарним коридором із Маріуполя в Запоріжжя.

Зараз під Бердянськом перебуває 17 автобусів.

10 для евакуації маріупольців та мешканців міста Бердянськ.

"Якщо автобуси не пропустять до міста, просимо людей вийти на блокпост на в'їзді до міста. Там вони на вас чекатимуть", — заявила Верещук.

За її словами, 7 автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також коридором з Маріуполя в Запоріжжя можна їхати власним автотранспортом.

Також 3 квітня планується евакуація людей із міст Сєверодонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє Луганської області.

На даний час влада чекає на припинення вогню з боку окупаційних військ.