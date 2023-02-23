Александр Свищев, президент Федерации водного поло Украины, получил две важные награды

Александр Свищев более 10 лет активно занимается развитием украинского спорта. Как президент Федерации водного поло Украины он приложил много усилий, чтобы наша отечественное сообщество водного поло в условиях военного положения имело надлежащие условия для тренировок и вышла на новый уровень.

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В 2022-м ему удалось успешно организовать учебно-тренировочные сборы для подготовки сборных команд Украины за границей, а впоследствии - и участие в международных соревнованиях, на которых, к примеру, женская сборная команда U19 вошла в топ-10 победителей чемпионата мира. Также состоялось много и всеукраинских соревнований – именно на средства Федерации и президента Федерации.

Важно, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Александр Свищев организовал надежный приют украинским ведущим спортсменам, которые были вынуждены покинуть свои дома в зоне активных боевых действий, проводил переговоры с иностранными федерациями водного поло и организовал бесплатное пребывание спортсменов за границей: в Чехии, Польше, Венгрии, Литве, Италии, Румынии, Словакии, Испании, Португалии, Бельгии, Венгрии. В целом, за границей удалось устроить более 160 детей, юношей и девушек.

Усилиями президента Федерации водного поло украинское водное поло сегодня продолжает безостановочно развиваться, а украинские спортсмены - дарить Украине достойные победы!

Именно за развитие спортивного потенциала и физической культуры нашей страны в сверхсложное для нее время Александра Свищева в Львовском областном совете наградили знаком отличия «30 лет Независимости Украины».

Александр Свищев, Президент Федерации водного поло Украины. Фото: ФВПУ

«Награды – для памяти о свершениях, которые сверхважны во сверхсложные времена. Мы должны с большой благодарностью, каждый на своем месте, делать все возможное для украинской победы. Именно поэтому мы строим, учим и развиваемся. Главное - не забывать, что мирное небо над головой нам обеспечивают ЗСУ! Донатим на добрые дела ради победы и сохраняем спокойствие, как учит украинская армия», - говорит Александр Свищев.

Александр Свищев годами занимается волонтерской деятельностью, а с первых дней полномасштабного вторжения помогает благотворительным фондам. Усилиями Александра Свищева 13 больниц в разных городах Украины получили современные анализаторы крови, в частности, один из них сейчас работает в мобильном госпитале на передовой. Александр Свищев помогает украинской армии и тем украинцам, у которых война забрала дом. Удалось, в частности, обеспечить пункты нахождения ВПЛ и гуманитарные штабы Львова продуктами питания, необходимыми предметами быта, медикаментами и средствами гигиены. Для военнослужащих и военных частей на передовых позициях Александр Свищев закупил и передал военное снаряжение, Старлинки, зарядные станции, автомобили, дроны... При содействии Александра Свищева на благотворительном мероприятии во Львове горожане обустроили Аллею памяти и установили памятную доску на честь погибшего Героя Украины Тараса Жеребецкого. Также он приобщился к участию в организации мероприятия к Дню государственного флага Украины в память погибшего героя - Константина Дерюгина.

Именно за его волонтерскую поддержку Вооруженных Сил Украины и гуманитарную и финансовую помощь для тех, кто сегодня из-за войны нуждаются в ней, Министерство Обороны наградило его «Знаком уважения».