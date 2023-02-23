Олександр Свіщов, президент Федерації водного поло України, отримав дві знакові нагороди

Олександр Свіщов понад 10 років активно займається розвитком українського спорту. Як Президент Федерації водного поло України він доклав багато зусиль, щоб наша вітчизняна спільнота водного поло в умовах військового стану мала належні умови для тренувань та вийшла на новий рівень.

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У 2022-му йому вдалось успішно організувати навчально-тренувальні збори для підготовки збірних команд України за кордоном, а згодом — і участь у міжнародних змаганнях, де, прикладово, жіноча збірна команда U19 увійшла у топ-10 переможців чемпіонату світу. Також, відбулось чимало всеукраїнських змагань — саме за кошти Федерації та Президента Федерації.

Важливо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Олександр Свіщов організував надійний прихисток українським провідним спортсменам, які вимушені були покинути свої домівки в зоні активних бойових дій, проводив перемовини з іноземними федераціями водного поло та організував безоплатне перебування спортсменів закордоном: у Чехії, Польщі, Угорщині, Литві, Італії, Румунії, Словаччині, Іспанії, Португалії, Бельгії, Угорщині. Загалом, за кордоном вдалося влаштувати понад 160 дітей та юнаків та дівчат.

Зусиллями Президента Федерації водного поло, українське водне поло сьогодні продовжує безупинно розвиватися, а українські спортсмени — дарувати Україні гідні перемоги!

Саме за розвиток спортивного потенціалу та фізичної культури нашої країни у надскладний для неї час Олександра Свіщова у Львівський обласній раді нагородили відзнакою «30 років незалежності України».

Олександр Свіщов, президент Федерації водного поло України. Фото: ФВПУ

«Нагороди — на пам’ять про здобутки, які надважливі у надскладні часи. Ми повинні з великою вдячністю, кожен на своєму місці, робити все можливе - задля української перемоги. Саме тому, ми розбудовуємо, вчимо й розвиваємося. Головне — не забувати, що мирне небо над головою нам тримають ЗСУ! Донатимо на добрі справи задля перемоги й зберігаємо спокій, як того вчить українське військо», — каже Олександр Свіщов.

Олександр Свіщов роками займається волонтерською діяльністю, а з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає благодійним фондам. Зусиллями Олександра Свіщова 13 лікарень в різних містах України отримали сучасні аналізатори крові, зокрема, один з них зараз працює в мобільному шпиталі на передовій. Олександр Свіщов допомагає українській армії та тим українцям, у яких війна забрала дім. Що вдалося зробити? Забезпечити пункти перебування ВПО та гуманітарні штаби міста Львова продуктами харчування, необхідними предметами побуту, медикаментами, та засобами гігієни. Для військовослужбовців та військових частин на передових позиціях Олександр Свіщов закупив та передав військове спорядження, Старлінки, зарядні станції, автівки, дрони тощо. За сприяння Олександра Свіщова на благодійному заході у Львові містяни облаштували Алею пам’яті та встановили пам’ятну дошку на честь загиблого героя України — Тараса Жеребецького. Також, він долучився до участі в організації заходу до Дня державного прапора України в пам’ять загиблого героя - Костянтина Дерюгіна!

Саме за його волонтерську підтримку Збройних Сил України та гуманітарну й фінансову допомогу для тих, хто сьогодні через війну її потребують, Міністерство Оборони нагородило його відзнакою «Знак пошани».