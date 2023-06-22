АЛЛО: 100 гривень с каждого проданного смартфона – на инновационные протезы для украинцев

Компания АЛЛО саккумулирует 15 млн гривень на протезирование восьми травмированных войной человек. За первую неделю акции, 12-19 июня, уже собрано 1 520 700 гривень – на первый протез.

Группа компаний АЛЛО объявила о партнерстве с медицинским центром Superhumans и начала благотворительную программу «Маленькие шаги к большому движению», цель которой – аккумулировать 15 миллионов гривень и профинансировать протезирование и реабилитацию для 8 украинцев, получивших тяжелые ранения во время российской агрессии. С 12 июня 2023 АЛЛО начала одноименную благотворительную акцию, во время которой направляет по 100 гривень с каждого проданного смартфона в сети магазинов АЛЛО, на сайте allo.ua и в мобильном приложении на протезирование и реабилитацию в Superhumans Center. На стоимости смартфонов для покупателей благотворительная акция не отразится.

Все накопленные средства будут направлены на закупку комплектующих, изготовление и установку высокофункциональных протезов украинским бойцам и гражданским лицам, получившим ранения и утратившим конечности в результате боевых действий. Протезы будут собираться в современной лаборатории центра в городе Винники Львовской области индивидуально для каждого пациента из комплектующих таких производителей, как OTTOBOCK (Германия), COVVI (Великобритания) и других. Стоимость таких протезов — от 25 до 60 тысяч евро каждый.

«Такие, казалось бы, простые вещи, как взять на руки ребенка, прогуляться по улицам родного города, заниматься любимым делом недоступны тысячам украинцев из-за потери конечностей. И, к сожалению, травмированных становится все больше. Мы в АЛЛО видим своей миссией помогать украинцам жить полноценно благодаря технологиям. Сделанный сегодня маленький шаг в 100 гривень завтра должен стать большим взносом в 15 миллионов и огромной возможностью двигаться для подопечных Superhumans. Каждый их них — мужественный и несломленный, и мы будем рады помочь им вернуться к полноценной жизни», — отмечает Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК «АЛЛО».

Высокотехнологичные протезы — это мультифункциональные конечности с электронными коленными или локтевыми механизмами. Например, бионические протезы рук работают при помощи датчиков, реагирующих на сигналы мышц культи ампутированной конечности. Установке протеза предшествует длительный процесс психологической и физической реабилитации, измерения и тестирования — все это осуществляет современный медицинский центр Superhumans. Человек с бионическими протезами имеет больше шансов трудоустроиться и вернуться к активной жизни, ведь современные функциональные протезы возвращают мелкую моторику рук и контроль движения.

«Мы выстраиваем свою услугу вокруг человека и его мечты. Выбор протеза зависит от того, как наш пациент видит свое будущее, чем хочет заниматься после восстановления, какие у него цели и мечты. Если человек хочет пробежать марафон, то, скорее всего, он выйдет от нас со спортивным протезом, и наша команда реабилитологов будет вести его именно к этой цели. Если это офисная работа с компьютером, то рассматриваем варианты протезов, обеспечивающих мелкую моторику. Многие возвращаются на фронт, и тут мы ищем более стойкие и мощные варианты. Мы возвращаем людям не только конечности, мы возвращаем им любимые занятия, радость бегать и держать за руку ребенка. Мы счастливы, что у Superhumans Center появляются партнеры, разделяющие наши ценности, готовые быть причастными к тому, чтобы суперлюдей среди нас становилось все больше», — комментирует Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.

Услуги протезирования и реабилитации в медицинском центре Superhumans бесплатны для военных и гражданских лиц, пострадавших от войны. Команда центра сотрудничает исключительно с мировыми лидерами в сфере изготовления высокотехнологичных, в частности бионических протезов. Это стало возможным благодаря поддержке центра донорами и партнерами, одними из которых теперь стали компания АЛЛО и ее клиенты.

АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

allo.ua – тицяй що хочеш!

Superhumans — современный всеукраинский центр протезирования, реконструкции, реабилитации, лечения ПТСР и реконструктивной хирургии для украинцев, пострадавших во время войны, со сложными травмами и утраченными конечностями.

superhumans.com – возвращаем украинцам суперспособности!