АЛЛО: 100 гривень з кожного проданого смартфона — на інноваційні протези для українців

Компанія закумулює 15 млн гривень на протезування восьми травмованих війною осіб. За перший тиждень акції, 12-19 червня, вже зібрано 1 520 700 гривень – на перший протез.

Група компаній АЛЛО оголосила про партнерство з медичним центром Superhumans та розпочала благодійну програму «Маленькі кроки до великого руху», ціль якої — акумулювати 15 мільйонів гривень і профінансувати протезування та реабілітацію для 8 українців, що отримали важкі поранення під час російської агресії. З 12 червня 2023 АЛЛО розпочала однойменну благодійну акцію, впродовж якої спрямовуватиме по 100 гривень з кожного проданого смартфона в мережі магазинів АЛЛО, на сайті allo.ua та у мобільному застосунку на протезування і реабілітацію в Superhumans Center. На вартості смартфонів для покупців благодійна акція не позначиться.

Всі накопичені кошти будуть спрямовані на закупівлю комплектуючих, виготовлення та встановлення високофункціональних протезів українським бійцям та цивільним, які були поранені та втратили кінцівки в результаті бойових дій. Протези збиратимуть у сучасній лабораторії центру у місті Винники Львівської області індивідуально для кожного пацієнта з комплектуючих таких виробників, як-от OTTOBOCK (Німеччина), COVVI (Великобританія) та інших. Вартість таких протезів — від 25 до 60 тисяч євро кожний.

«Такі начебто прості речі, як взяти на руки дитину, прогулятися вулицями рідного міста, займатися улюбленою справою недоступні тисячам українців через втрату кінцівок. І, на жаль, травмованих стає дедалі більше. Ми в АЛЛО вбачаємо своєю місією допомагати українцям жити повноцінно завдяки технологіям. Зроблений сьогодні маленький крок у 100 гривень завтра має стати великим внеском у 15 мільйонів і великою можливістю рухатися для підопічних Superhumans. Кожний з них — мужній та незламний, і ми будемо раді допомогти їм повернутися до повноцінного життя», — зазначає Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК «АЛЛО».

Високотехнологічні протези — це мультифункціональні кінцівки з електронними колінними або ліктьовими механізмами. Наприклад, біонічні протези рук працюють за допомогою датчиків, що реагують на сигнали м'язів кукси ампутованої кінцівки. Встановленню протеза передує тривалий процес психологічної та фізичної реабілітації, вимірювання та тестування — все це проводить сучасний медичний центр Superhumans. Людина з біонічними протезами має більше шансів працевлаштуватися та повернутися до активного життя, адже сучасні функціональні протези повертають дрібну моторику рук та контроль руху.

«Ми будуємо нашу послугу навколо людини та її мрій. Вибір протеза залежить від того, як наш пацієнт бачить своє майбутнє, чим хоче займатися після відновлення, які має цілі та мрії. Якщо людина хоче пробігти марафон, то, скоріше за все, він вийде від нас зі спортивним протезом, і наша команда реабілітологів буде вести його саме до цієї мети. Якщо це офісна робота з компʼютером, то розглядаємо варіанти протезів, які забезпечать дрібну моторику. Багато хто повертається на фронт, і тут шукаємо більш стійкі та потужні варіанти. Ми повертаємо людям не лише кінцівки, ми повертаємо їм улюблені заняття, радість бігати та тримати за руку дитину. Ми щасливі, що до Superhumans Center доєднуються партнери, які розділяють наші цінності та готові долучитися до того, щоб суперлюдей серед нас ставало все більше», — коментує Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.

Послуги протезування та реабілітації у медичному центрі Superhumans безкоштовні для військових та цивільних, які постраждали від війни. Команда центру співпрацює виключно зі світовими лідерами у сфері виготовлення високотехнологічних, зокрема біонічних протезів. Це стало можливим завдяки підтримці центру донорами та партнерами, одними з яких відтепер стали компанія АЛЛО та її клієнти.

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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Superhumans — сучасний всеукраїнський центр з протезування, реконструкції, реабілітації, лікування ПТСР і реконструктивної хірургії для українців, що постраждали під час війни, зі складними травмами та втраченими кінцівками.

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