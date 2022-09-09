Бестолковая критика народных инициатив или как "хайпожеры" мешают приближению победы

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Спутниковые снимки стали неотъемлемой частью войны, начатой Россией против Украины. После новостей о покупке собственного спутника Фондом Сергея Притулы большое внимание приковано именно к использованию космических технологий. И они действительно помогают военным идти вперед, возвращать территории под свой контроль и задавать взбучку российским захватчикам.

С другой стороны, космические спутники – это широкое поле для маневров, коррупции и афер, в частности из-за их стоимости. С начала полномасштабной войны россии против Украины, эксперты космической отрасли быстро сориентировались, и начали массированную кампанию целью которой является создание выгодной для врага дискуссии о якобы сомнительной эффективности спутника, приобретенного за деньги "народных Байрактаров". Одним из инициаторов информационной атаки выступил основатель компании TVIS, Олесь Ясинский .

Спутниковые снимки компании TVIS

Компания TVIS во главе с Олесем Ясинским в первые дни войны организовывала сбор средств на закупку спутниковых снимков «сверхвысокого» разрешения для помощи ВСУ и терробороне. После этого вышло интервью Ясинского, в котором отмечалось, что им удалось собрать около 50 тыс. долларов, благодаря чему они приняли участие в космических программах мониторинга Maxar и BlackSky. Согласно деталям в интервью, основная часть собранных средств была израсходована на закупку регулярных снимков из группировок вышеупомянутых компаний. В той же статье говорится о снимках из архива, которые компания может предоставлять бесплатно.

Однако достаточно ли украинским военным на фронте, где ситуация меняется в считанные минуты, снимков из архива в те дни, когда небо над местностью было без туч или задымленности? В любом случае, отчеты об использовании собранных средств с тех пор компания не предоставляла, лишь единичные упоминания, как их снимки помогли. Так действительно ли были использованы донаты по назначению, неизвестно. Предыдущая попытка собрать средства для помощи армии Ясинского оказалась провалом.

Скорость получения снимков

Если посмотреть на сайте компании, своим клиентам они предлагают покупку спутниковых снимков компании Maxar. Они уверяют, что спутниковые снимки – возможность оперативно увидеть, что происходит в любой точке мира. Однако, если прочесть дальше, то становится понятно, что оперативно в понимании компании – это период до 30 дней. Именно таково стандартное окно сбора данных со спутников Maxar. Выходит, что компания собирала средства именно на снимки Maxar, которые военные получали бы через месяц после запроса и то лишь при условии, что облачность и задымленность над регионом составляет не менее 10%?

Кто стоит за компанией TVIS

CEO компании TVIS – Олесь Ясинский, который успел поработать разработчиком в авто дилере, администратором интернет-кафе, а впоследствии руководителем отдела продаж и маркетинга консалтинга ECOMM Co.

Олег Ясинский

В 2007 году Олесь Ясинский стал заместителем директора в GIS и ДЗЗ провайдере Tvis в юридическом лице, основанном в 2002 году Гаркушей Валерием, Голубовским Вадимом, у которого может быть гражданство России, и Головко Сергеем, у которого также может быть регистрация в России. Основным направлением работы компании, согласно КВЭД, была обработка металлических отходов и лома.

Валерий Гаркуша

Несмотря на это или благодаря участию партнеров с российскими корнями, TVIS успешно поставляла спутниковые снимки в Россию. На сайте Института геологии Киевского национального университета им Т. Шевченко было указано, что TVIS являлась официальным дилером российских компаний СканЭкс (поставщика спутниковых карт для Яндекс и Россиэстра) и Совзонд (поставщик данных ДЗЗ).

Скриншот из архива сайта



Совладельцем СканЭкс был сын Аркадия Ротенберга Игр, впоследствии Роман Андрюшин. В отношении Игоря Ротенберга, Андрюшина и Дерипаски были введены санкции. А в 2011-2017 годах СканЭкс снабжали изображение управлению ФСБ, которое специализируется на исследовании и разработке ПО. А в 2016 году снабжали ПО для управления внутренних войск МВД России.

Бизнес-партнеры Ясинского

В 2009 году вместе с Геннадием Павленко Ясинский основал новое юридическое лицо, и именно с этого времени стал CEO компании Tvis. Павленко, в свою очередь, ведет бизнес с семьей Гаркуш, в частности, ему вместе с представителями семьи Гаркуш принадлежит несколько юридических лиц. В апреле 2018 года у Tvis появилось юридическое лицо в Польше, его представителем указана жена Ясинского, а само юридическое лицо на 100% принадлежит украинской компании, хотя при ее создании 20% принадлежало польской Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej. zo.o. Евгений Безменов, указанный председателем правления польского юридического лица в Украине занимается посредничеством в продаже товаров широкого потребления.

Среди бизнес-партнеров Ясинского также Сергей Головко. В течение 2018-2021 года на него было заведено 42 производства. В 2012 году он был отмечен в базах налоговой инспекции как участник схем оптимизации налогов. Его компании годами не представляли налоговую отчетность.

Владимир Гаркуша – брат Валерия Гаркуши – также один из партнеров Ясинского, у которого несколько объектов недвижимости, в том числе в АР Крым. Он вместе с Павленко соучредители спортивного клуба Триполья, ОО "АН Трипольская цивилизация" и ОО "Служба противодействия коррупции". Он также является соучредителем "Ассоциации ветеранов налоговой полиции" вместе с Екатериной Брыль, которая на 2022 год является руководителем ООО "Твис". Владимир Гаркуша владеет компанией Центр социально-психологической реабилитации Доминика, которая занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах, а в 2018-2019 году фигурировала по уголовному делу по подделке документов для перерегистрации права владения на нежилое помещение в Киеве. Сыновья Владимира Гаркуши работают старшим оперуполномоченным по особо трудным делам отдела оперативного обеспечения управления собственной безопасности Главного управления ГФС в Киевской области и руководителем управления Государственной налоговой службы Украины. Не удивительно, что ответственности Гаркуша не понес.

Отметим, что TVIS – это не единственная компания Олеся Ясинского. Ему также принадлежит ООО "АК" ИТ "Капитал Сервис", ведущее деятельность в сфере бухгалтерского учета. Ранее владельцем был Ущаповский Дмитрий, баллотировавшийся в депутаты. Капитал Сервис даже принимали участие в тендере на услуги ДЗЗ на 50 тыс грн. Компания тендер выиграла, поскольку была единственным участником, а впоследствии отказалась предоставлять услуги из-за невозможности предоставить услуги. Каким образом бухгалтерская компания попала в конкурс на дистанционное зондирование земли, остается загадкой.

Однако ответ может скрываться во влиянии его отца. Отец Олеся Ясинского, Леонид Ясинский, долгое время работал в посольствах Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а с 2018 по 2020 год был советником в Министерстве иностранных дел Украины.

Интересно, что в 2014 году на Ясинского было открыто административное производство за нарушение ведения налоговой отчетности, однако дело ничем не закончилось. Интересно также, что с 2016 по август 2022 года юридические лица "Твис-Инфо" и "Компания "Твис"" выиграли 18 тендеров, в 16 из которых были единственным участником. А с 2016 по 2019 годы юридическое лицо "Компания "Твис"" осуществило 15 импортных поставок блокнотов, кепок и прочего.

Цель оправдывает средства?

Так стремится ли компания TVIS, среди основателей которой граждане России, действительно помочь Украине? Или это просто способ привлечь к себе внимание и заработать на войне? Эксперты, власть имущие, влиятельные журналисты и простые украинцы одобрили и горячо поддержали инициативу Фонда Сергея Притулы по поводу покупки народного спутника, который по своим характеристикам является одним из лучших решений в отрасли. В то время, когда на кону стоит безопасность страны и жизнь воинов, некоторые господа решили еще раз продемонстрировать способность к хайпу на популярной теме. Но сознательно или бессознательно, они открывают окно возможностей для очередной волны российской пропаганды, что может привести к негативным последствиям для Украины.