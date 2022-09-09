Недолуга критика народних ініціатив або як “хайпожери” заважають наближенню перемоги

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Супутникові знімки стали невід’ємною частиною війни, яку розпочала росія проти України. Після новин про купівлю власного супутника Фондом Сергія Притули багато уваги прикуто саме до використання космічних технологій. І вони насправді допомагають військовим йти вперед, повертати території під свій контроль та давати прочухана російським загарбникам.

З іншого боку, космічні супутники – це широке поле для маневрів, корупції та афер, зокрема через їх вартість. З початку повномасштабної війни росії проти України, експерти космічної галузі швидко зорієнтувалися, і почали масовану кампанію метою якої є створення вигідної для ворога дискусії про ніби-то сумнівну ефективність супутника, придбаного за гроші “народних Байрактарів”. Одним з ініціаторів інформаційної атаки виступив засновник компанії TVIS, Олесь Ясинський.

Супутникові знімки компанії TVIS

Компанія TVIS на чолі з Олесем Ясинським в перші дні війни організовувала збір коштів на закупівлю супутникових знімків «надвисокої» роздільної здатності для допомоги ЗСУ та теробороні. Після цього вийшло інтерв’ю Ясинського, в якому зазначалося, що їм вдалося зібрати близько 50 тис доларів, завдяки чому вони взяли участь у космічних програмах моніторингу Maxar та BlackSky. Згідно з деталями в інтерв’ю, основна частина зібраних коштів була витрачена на закупівлю регулярних знімків з угрупувань вищезгаданих компаній. У тій же статті йдеться про знімки з архіву, які компанія може надавати безкоштовно.

Проте чи достатньо українським військовим на фронті, де ситуація змінюється у лічені хвилини, знімків із архіву в ті дні, коли небо над місцевістю було без хмар чи задимленості? В будь-якому випадку, звітів про використання зібраних коштів з того часу компанія не надавала, лише поодинокі згадки, як їхні знімки допомогли. Тож чи справді були використані донати за призначенням, невідомо. Попереднє намагання зібрати кошти для допомоги армії Ясинського виявилося провалом.

Швидкість отримання знімків

Якщо подивитися на сайті компанії, то своїм клієнтам вони пропонують купівлю супутникових знімків компанії Maxar. Вони запевняють, що супутникові знімки – це можливість оперативно побачити, що відбувається в будь-якій точці світу. Проте, якщо прочитати далі, то стає зрозуміло, що оперативно в розумінні компанії – це період до 30 днів. Саме таке стандартне вікно збору даних з супутників Maxar. Тож виходить, що компанія збирала кошти саме на знімки Maxar, які військові би отримували через місяць після запиту і то лише за умови, що хмарність та задимленість над регіоном становить не менше 10%?

Хто стоїть за компанією TVIS

CEO компанії TVIS - Олесь Ясинський, який встиг попрацювати розробником в авто дилера, адміністратором інтернет-кафе, а згодом керівником відділу продажів та маркетингу консалтингу ECOMM Co.

Олег Ясінський

В 2007 році Олесь Ясинський став заступником директора в GIS и ДЗЗ провайдері Tvis в юридичній особі, заснованій в 2002 Гаркушою Валерієм, Голубовським Вадимом, у якого може бути громадянство рф, та Головко Сергієм, у якого також може бути реєстрація в рф. Основним напрямком роботи компанії, згідно з КВЕДом, була обробка металевих відходів та лому.

Валерій Гаркуша

Попри це, або завдяки участі партнерів з російськими коренями, TVIS успішно постачала супутникові знімки в росію. На сайті Інституту геології Київського національного університету ім Т. Шевченка було вказано, що TVIS була офіційним дилером російських компаній СканЭкс (постачальника супутникових карт для Яндекс та Росєестру) та Совзонд (постачальник даних ДЗЗ).

Скріншот з архіву сайту



Співвласником СканЭкс був син Аркадія Ротенберга Ігор, згодом Роман Андрюшин. Щодо Ігора Ротенберга, Андрюшина та Дерипаски були введені санкції. А в 2011-2017 роках СканЭкс постачали зображення управлінню ФСБ, яке спеціалізується на дослідженні та розробці ПО. А в 2016 році постачали ПО для управління внутрішніх військ МВС росії.

Бізнес-партнери Ясинського

В 2009 році разом з Генадієм Павленко Ясинський заснував нову юридичну особу, і саме з того часу став CEO компанії Tvis. Павленко, в свою чергу, веде бізнес з сім’єю Гаркуш, зокрема йому разом з представниками сім’ї Гаркуш належить декілька юридичних осіб. В квітні 2018 року у Tvis з'явилася юридична особа в Польщі, її представником вказана дружина Ясинського, а сама юридична особа на 100% належить українській компанії, хоча при її створенні 20% належало польській Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. zo.o. Євген Безменов, який був вказаний головою правління польської юридичної особи в Україні займається посередництвом в продажу товарів широкого вжитку.

Серед бізнес партнерів Ясинського також Сергій Головко. Протягом 2018-2021 року на нього було заведено 42 провадження. В 2012 році він був відмічений в базах податкової інспекції як учасник схем оптимізації податків. Його компанії роками не подавали податкової звітності.

Володимир Гаркуша - брат Валерія Гаркуши - також один з партнерів Ясинського, в якого декілька об'єктів нерухомості, в тому числі в АР Крим. Він, разом з Павленко, співзасновники спортивного клубу Трипілля, ГО “АН Трипільська цивілізація” та ГО “Служба протидії корупції”. Він також є співзасновником “Асоціації ветеранів податкової поліції” разом з Катериною Бриль, яка станом на 2022 рік є керівником ТОВ “Твіс”. Володимир Гаркуша володіє компанією “Центр соціально-психологічної реабілітації “Домінікія”, яка займається роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах, а в 2018-2019 році фігурувала в кримінальній справі по підробці документів для перереєстрації права володіння на нежитлове приміщення в Києві. Сини Володимира Гаркуші працюють старшим оперуповноваженим в особливо важких справах відділу оперативного забезпечення управління власної безпеки Головного управління ДФС в Київській області та керівником управління Державної податкової служби України. Тож не дивно, що відповідальності Гаркуша не поніс.

Зазначимо, що TVIS - це не єдина компанія Олеся Ясинського. Йому також належить ТОВ "АК" Іт "Капітал Сервіс", яка веде діяльність у сфері бухгалтерського обліку. Раніше власником був Ущапівський Дмитро, який балотувався в депутати. “Капітал Сервіс” навіть брали участь у тендері на послуги ДЗЗ на 50 тис грн. Компанія тендер виграла, оскільки була єдиним учасником, а згодом відмовилася надавати послуги через неможливість надати послуги. Яким чином бухгалтерська компанія потрапила в конкурс на дистанційне зондування землі залишається загадкою.

Однак відповідь може критися у впливу його батька. Батько Олеся Ясинського, Леонід Ясинський, довгий час працював в посольствах білорусі, Казахстану та Киргизстану, а з 2018 по 2020 роки був радником в Міністерстві закордонних справ України.

Цікаво, що в 2014 році на самого Ясинського було відкрито адміністративне провадження за порушення ведення податкової звітності, проте справа нічим не закінчилася. Цікаво також те, що з 2016 по серпень 2022 року юридичні особи “Твіс-Інфо” та “Компанія “Твіс”” виграли 18 тендерів, в 16 з яких були єдиним учасником. А з 2016 по 2019 роки юридична особа “Компанія “Твіс”” здійснила 15 імпортних поставок блокнотів, кепок та іншого.

Мета виправдовує засоби?

Тож чи прагне компанія TVIS, серед засновників якої громадяни рф, справді допомогти Україні? Чи це просто спосіб привернути до себе увагу та “заробити” на війні? Експерти, можновладці, впливові журналісти та прості українці схвалили та гаряче підтримали ініціативу Фонду Сергія Притули стосовно купівлі народного супутника, який за своїми характеристиками є одним з кращих рішень в галузі. В час, коли на кону стоїть безпека країни і життя воїнів, окремі панове вирішили вкотре продемонструвати здатність до хайпу на популярній темі. Але свідомо чи несвідомо, вони ж відкривають вікно можливостей для чергової хвилі російської пропаганди, що може призвести до негативних наслідків для України.