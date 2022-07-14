Билл Гейтс передаст все свое состояние на благотворительность

Основатель Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс объявил, что отдаст почти все свое состояние благотворительному фонду, который он основал вместе со своей уже бывшей женой Мелиндой Bill & Melinda Gates Foundation.

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Об этом миллиардер написал в Twitter.

"Я планирую отдать практически все свое состояние фонду. Я буду двигаться вниз и, в конечном итоге, покину список самых богатых людей мира", — отметил Гейтс.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people. — Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022

Основатель Microsoft подчеркнул, что за последние несколько лет мир пережил несколько ужасных потрясений, в том числе пандемию коронавируса и войну в Украине, которые "повергли многих людей в уныние и заставили задуматься, суждено ли миру стать еще хуже".

"Но я по-прежнему настроен оптимистично", — признался Гейтс, добавив, что, по его мнению, "можно смягчить ущерб и вернуться к прогрессу, которого добивался мир".

В 2000 году Гейтс с женой основали фонд, который ежегодно направлял на благотворительные цели по 6 миллиардов долларов. Однако "великие кризисы нашего времени требуют от всех нас большего", написал Гейтс, добавив, что теперь фонд будет перечислять по 9 миллиардов долларов ежегодно.

Уже в ближайший месяц основатель Microsoft намерен перечислить фонду первые 20 млрд долларов.

"Я обязан возвращать свои ресурсы обществу способами, которые оказывают наибольшее влияние на уменьшение страданий и улучшение жизни. И я надеюсь, что другие люди, занимающие очень богатые и привилегированные должности, тоже сделают шаг вперед в этот момент", - отметил Гейтс.

Отметим, сейчас состояние предпринимателя оценивается в $129 млрд, он занимает четвертую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes. Bloomberg оценивает состояние Гейтса в $114 млрд.