Білл Гейтс передасть увесь свій статок на благодійність

Засновник Microsoft, американський мільярдер Білл Гейтс оголосив, що віддасть майже весь свій статок благодійному фонду, який він заснував разом зі своєю вже колишньою дружиною Меліндою Bill & Melinda Gates Foundation.

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Про це мільярдер написав у Twitter.

"Я планую віддати практично весь свій статок фонду. Я рухатимуся вниз і, зрештою, покину список найбагатших людей світу", - зазначив Гейтс.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people. — Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022

Засновник Microsoft наголосив, що за останні кілька років світ пережив кілька жахливих потрясінь, у тому числі пандемію коронавірусу та війну в Україні, які "привели багато людей у зневіру і змусили задуматися, чи судилося світові стати ще гірше".

"Але я, як і раніше, налаштований оптимістично", - зізнався Гейтс, додавши, що, на його думку, "можна пом'якшити збитки та повернутися до прогресу, якого добивався світ".

2000 року Гейтс із дружиною заснували фонд, який щороку спрямовував на благодійні цілі по 6 мільярдів доларів. Однак "великі кризи сьогодення вимагають від усіх нас більшого", написав Гейтс, додавши, що тепер фонд перераховуватиме по 9 мільярдів доларів щороку.

Вже найближчого місяця засновник Microsoft має намір перерахувати фонду перші 20 млрд доларів.

"Я зобов'язаний повертати свої ресурси суспільству способами, які мають найбільший вплив на зменшення страждань та покращення життя. І я сподіваюся, що інші люди, які обіймають дуже багаті та привілейовані посади, теж зроблять крок уперед у цей момент", - зазначив Гейтс.

Зазначимо, зараз статки підприємця оцінюються в $129 млрд, він займає четвертий рядок у рейтингу найбагатших людей планети за версією Forbes. Bloomberg оцінює статки Гейтса в $114 млрд.