Часы Гитлера продали на аукционе за $1,1 млн (ФОТО)

В США на аукционе продали наручные часы немецкого диктатора Адольфа Гитлера за $1,1 млн анонимному участнику.

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Об этом пишет DW.

Наручные часы, которые могли принадлежать Адольфу Гитлеру, были проданы 28 июля на торгах в аукционном доме Alexander Historical Auctions в штате Мэриленд, США.

На золотом корпусе часов изображён орел, свастика и инициалы лидера немецких нацистов. Сумма, за которую продали лот, оказалась значительно ниже его стартовой цены: за аксессуар рассчитывали выручить от 2 до 4 миллионов долларов.

Золотые наручные часы Andreas Huber, вероятно, подаренные Гитлеру 20 апреля 1933 года на его 44-й день рождения, обнаружил французский солдат в бывшей альпийской резиденции диктатора в Берхтесгадене 4 мая 1945 года - через четыре дня после самоубийства Гитлера. Утверждается, что часы находились во владении семьи солдата в течение десятилетий.

Фото: Alexander Historical Auctions

На часах три даты: рождение Гитлера, дата, когда он стал канцлером, и день, когда нацистская партия победила на выборах в марте 1933 года.

Фото: Alexander Historical Auctions

Продажу часов на аукционе осудили лидеры еврейского сообщества. В открытом письме, подписанном 34 еврейскими лидерами, продажу назвали "отвратительной" и популяризирующей человека, совершавшего геноцид и массовые убийства.