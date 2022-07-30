Годинник Гітлера продали на аукціоні за $1,1 млн (ФОТО)

У США на аукціоні продали наручний годинник німецького диктатора Адольфа Гітлера за за $1,1 млн анонімному учаснику.

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Про це пише DW.

Наручний годинник, який міг належати Адольфу Гітлеру, продали 28 липня на торгах в аукціонному домі Alexander Historical Auctions у штаті Меріленд, США.

На золотому корпусі годинника зображений орел, свастика та ініціали лідера німецьких нацистів. Сума, за яку продали лот, виявилася значно нижчою, ніж його стартова ціна: за аксесуар розраховували виручити від 2 до 4 мільйонів доларів.

Золотий наручний годинник Andreas Huber, який, ймовірно, подарували Гітлеру 20 квітня 1933 року на його 44-й день народження, виявив французький солдат у колишній альпійській резиденції диктатора в Берхтесгадені 4 травня 1945 року – через чотири дні після самогубства Гітлера. Стверджується, що годинник перебував у володінні сім'ї солдата протягом десятиліть.

Фото: Alexander Historical Auctions

На годиннику є три дати: народження Гітлера, дата, коли він став канцлером, і день, коли нацистська партія перемогла на виборах у березні 1933 року.

Фото: Alexander Historical Auctions

Продаж годинника на аукціоні засудили лідери єврейської спільноти. У відкритому листі, підписаному 34 єврейськими лідерами, продаж назвали "огидним" і таким, що популяризує людину, яка вчиняла геноцид та масові вбивства.