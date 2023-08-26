Дмитрий Лунин: Полтавщина первой в Украине изменяет подходы к реабилитации ветеранов

В Полтавской области ветераны, которые имеют инвалидность, безвозмездно прошли социальное восстановление вместе со своими семьями. Они получили путевки на 10 дней в один из санаториев области, где с ними работали в том числе психологи и социальные педагоги. После оздоровления в заведении семьи ветеранов индивидуально сопровождают на уровне общин.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Полтавщина первой в Украине ввела социальное восстановление получивших инвалидность ветеранов вместе с семьями: женами и детьми. Летом первые 15 семей уже прошли реабилитацию. Не только физическая, но и ментальная реабилитация очень важна, потому что нашим защитникам нужно интегрироваться, социализация начать жить новой жизнью. Именно такая программа позволяет как семьям, так и ветеранам это сделать", – рассказал Дмитрий Лунин.

Он добавил, что к этой программе восстановления ветеранов уже присоединились четыре громады области. Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович на днях ознакомилась с тем, как организован процесс реабилитации в санатории и заявила, что программу масштабируют на весь регион и всю страну.

"О медицине и реабилитации много говорят – это очевидно. Понятно, что делать с ранением или травмой – лечить. Но далеко не все понимают, что нужно восстанавливать психологическое состояние, эмоциональное состояние, душевное и семейное. Эти вещи тоже разрушаются – мы этого не видим., но эти травмы иногда глубже, чем физические. Поэтому возникает вопрос, как принять себя нового, как семье настроить новый быт и новую жизнь? В этом требуется профессиональное социальное сопровождение и поддержка", - отметила Оксана Жолнович.

Народный депутат, руководитель депутатской группы "Доверие" в Верховной Раде Олег Кулинич добавляет, что эту инициативу по восстановлению ветеранов и их семей обязательно представят на уровне правительства и парламента.

"Будем работать, чтобы внедрить его на уровне государства. Отработаем с депутатским корпусом, с министерствами, профильными комитетами ВРУ. Очень хорошо, что это проект, предусматривающий общий отдых семьи и ветерана. Потому что защитникам тяжело, но и их семьям тоже. То, что нам удалось реализовать такой пилот - это очень полезно и положительно", - заявил нардеп.

Начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин говорит, что сейчас восстановление ветеранов и их семей финансирует областной бюджет, а вскоре средства будут выделять и общины.

Напомним, как сообщал начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, в Полтаве открыли первый модульный городок для переселенцев. Оно рассчитано более чем на 520 человек. В домиках есть все необходимое: кухня, техника, вода, свет, обустроенная территория, кондиционирование, генераторы.

Также, по словам Лунина, на Полтавщине скоро заработает первый в регионе линейный ускоритель для лечения онкологических заболеваний.