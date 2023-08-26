Дмитро Лунін: Полтавщина першою в Україні змінює підходи до реабілітації ветеранів

На Полтавщині ветерани, які мають інвалідність, безоплатно пройшли соціальне відновлення разом зі своїми сімʼями. Вони отримали путівки на 10 днів до одного з санаторіїв області, де з ними працювали зокрема психологи й соціальні педагоги. Після оздоровлення в закладі родини ветеранів індивідуально супроводжують на рівні громад.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Полтавщина першою в Україні запровадила соціальне відновлення ветеранів, які отримали інвалідність, разом із родинами: дружинами та дітьми. Влітку перші 15 сімей уже пройшли реабілітацію. Не тільки фізична, а й ментальна реабілітація дуже важлива, тому що нашим захисникам потрібно інтегруватися, соціалізуватися й почати жити новим життям. Саме така програма дає змогу як родинам, так і ветеранам це зробити", – розповів Дмитро Лунін.

Він додав, що до цієї програми відновлення ветеранів уже долучилися чотири громади області. Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович днями ознайомилася з тим, як організований процес реабілітації в санаторії, й заявила, що програму масштабують на весь регіон і всю країну.

"Про медицину та реабілітацію багато говорять – це очевидно. Зрозуміло, що робити з пораненням чи травмою – лікувати. Але далеко не всі розуміють, що треба відновлювати психологічний стан, емоційний стан, душевний та сімейний. Ці речі теж руйнуються – ми цього не бачимо, але ці травми подекуди глибші, ніж фізичні. Тому постає питання, як прийняти себе нового, як родині налаштувати новий побут і нове життя? У цьому потрібен фаховий соціальний супровід та підтримка", – зазначила Оксана Жолнович.

Народний депутат, керівник депутатської групи "Довіра" у Верховній Раді Олег Кулініч додає, що цю ініціативу з відновлення ветеранів та їхніх сімей обов'язково презентують на рівні уряду та парламенту.

"Працюватимемо, щоб впровадити його на рівні держави. Відпрацюємо з депутатським корпусом, з міністерствами, профільними комітетами ВРУ. Дуже гарно, що це проєкт, який передбачає спільний відпочинок родини й ветерана. Бо захисникам важко, але й їхнім родинам теж. Те, що нам вдалося реалізувати такий пілот, – це дуже корисно й позитивно", – заявив нардеп.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін говорить, що зараз відновлення ветеранів та їхніх родин фінансує обласний бюджет, а незабаром кошти виділятимуть і громади.

Нагадаємо, як повідомляв начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, у Полтаві відкрили перше модульне містечко для переселенців. Воно розраховане на понад 520 людей. У будиночках є все необхідне: кухня, техніка, вода, світло, облаштована територія, кондиціювання, генератори.

Також, за словами Луніна, на Полтавщині незабаром запрацює перший у регіоні лінійний прискорювач для лікування онкологічних захворювань.