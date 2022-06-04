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Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель вышла замуж за бывшего замминистра экономики

Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель вышла замуж за бывшего замминистра экономики
Павел Кухта и Юлия Мендель и свидетельство о браке. Фото: Instagram

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, вышла замуж. Ее избранником стал украинский экономист и бывший первый заместитель министра экономики Украины (2019-2020) Павел Кухта.

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Об этом Юлия Мендель сообщила в Instagram и опубликовала фотографии со своим мужем и свидетельство о браке.

"Кто-то сказал, что четвертое число – к счастью. Праздновать будем после наступления мира. Но любовь важна ежеминутно. Люблю", — написала Мендель.

Известно, что Павел сделал Юлии предложение сразу после того, как началась война, и он решил уйти на фронт.

Павлу Кухте 36 лет. Он - выпускник Киевского политеха. В прошлом - экономический журналист и публицист, эксперт и советник Центра экономической стратегии.

Фото 2 — Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель вышла замуж за бывшего замминистра экономики
Автор:
Светлана Манько