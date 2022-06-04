Екс-прес-секретар Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж за колишнього заступника міністра економіки

Екс-прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж. Її обранцем став український економіст та колишній перший заступник міністра економіки України (2019-2020) Павло Кухта.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це Юлія Мендель повідомила у Instagram та опублікувала фотографії зі своїм чоловіком та свідоцтво про шлюб.

"Хтось сказав, що четверте число – на щастя. Святкуватимемо після настання миру. Але кохання важливе щохвилини. Люблю", — написала Мендель.

Відомо, що Павло зробив Юлії пропозицію одразу після того, як почалася війна, і він вирішив піти на фронт.

Павлові Кухті 36 років. Він – випускник Київського політеху. У минулому – економічний журналіст та публіцист, експерт та радник Центру економічної стратегії.