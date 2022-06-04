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Екс-прес-секретар Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж за колишнього заступника міністра економіки
Екс-прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж. Її обранцем став український економіст та колишній перший заступник міністра економіки України (2019-2020) Павло Кухта.
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Про це Юлія Мендель повідомила у Instagram та опублікувала фотографії зі своїм чоловіком та свідоцтво про шлюб.
"Хтось сказав, що четверте число – на щастя. Святкуватимемо після настання миру. Але кохання важливе щохвилини. Люблю", — написала Мендель.
Відомо, що Павло зробив Юлії пропозицію одразу після того, як почалася війна, і він вирішив піти на фронт.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Павлові Кухті 36 років. Він – випускник Київського політеху. У минулому – економічний журналіст та публіцист, експерт та радник Центру економічної стратегії.