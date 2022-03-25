Франция перекинула в Атлантику две атомные подлодки

Военно-морские силы Франции развернули в море одновременно три атомные ракетные подлодки впервые за три десятилетия.

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Как сообщает The Times, две из четырех французских подлодок типа Triomphant с баллистическими ракетами покинули свою базу в Иль-Лонге, расположенную к югу от Бреста.

Подлодки отправились на поддержку одной субмарине, которая сейчас находится в постоянном патрулировании под Атлантикой.

В издании заявляют, что Франция пошла на такой шаг в ответ на угрозы применения ядерного оружия со стороны России.

По информации Telegramme, в Иль-Лонге (29) сгруппированы четыре атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (SNLE) второго поколения.

Каждая субмарина способна нести шестнадцать ядерных ракет типа M51, которые способны поразить 96 потенциальных целей.

В The Times отмечают, что последний раз Франция выводила на боевое дежурство одновременно три подлодки за десятилетия до окончания холодной войны.

В то время подводные лодки были затребованы во время американо-советского противостояния.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

По оценкам Соединенных Штатов, до 60% "высокоточных ракет" российской армии, использованных для нападения на Украину, либо не сработали, либо не попали в цель.

С начала полномасштабной войны Россия выпустила по разным населенным пунктам Украины более 1000 ракет большой дальности.

Многие из них сбили, однако это количество в разы превышает число ракет, которые РФ запустила за годы других своих войн.