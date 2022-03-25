Франція перекинула в Атлантику два атомні підводні човни

Військово-морські сили Франції розгорнули в море одночасно три атомні ракетні підводні човни вперше за три десятиліття.

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Як повідомляє The Times, два з чотирьох французьких підводних човнів типу Triomphant з балістичними ракетами залишили свою базу в Іль-Лонзі, розташовану на південь від Бреста.

Підводні човни вирушили на підтримку однієї субмарини, яка зараз перебуває у постійному патрулюванні під Атлантикою.

У виданні заявляють, що Франція пішла на такий крок у відповідь на загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії.

За інформацією Telegramme, в Іль-Лонзі (29) згруповано чотири атомні підводні човни з балістичними ракетами (SNLE) другого покоління.

Кожна субмарина здатна нести шістнадцять ядерних ракет типу M51, які здатні вразити 96 потенційних цілей.

У The Times зазначають, що востаннє Франція виводила на бойове чергування одночасно три підводні човни за десятиліття до закінчення холодної війни.

У той час підводні човни були потрібні під час американо-радянського протистояння.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

За оцінками Сполучених Штатів, до 60% "високоткових ракет" російської армії, використаних для нападу на Україну, або не спрацювали, або не потрапили в ціль.

З початку повномасштабної війни Росія випустила по різних населених пунктах України понад 1000 ракет великої дальності.

Багато з них збито, проте ця кількість у рази перевищує кількість ракет, які РФ запустила за роки інших своїх воєн.