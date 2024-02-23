Кейс Skiftech: как лазерные системы используют для обучения воинов ВСУ и минимизации потерь

Лазертаг – тактическая спортивно-развлекательная игра, участники которой имитируют перестрелки с макетами оружия, оснащенными инфракрасными излучателями. Украинская компания Skiftech сумела подружить этот вид досуга с подготовкой военнослужащих для сохранения жизни бойцов. Работы в этом направлении еще много, и в Украине отработка тактических элементов должна превратиться из экзотики в обыденность, рассказал соучредитель компании Михаил Обод изданию Delo.ua.

Skiftech – производитель полного цикла тактических симуляторов: от корпуса и электроники до программного обеспечения и приложений. Оборудование позволяет максимально приблизить обучение личного состава к условиям реального боя и уменьшить стоимость подготовки. При этом речь не идет об отдельных тренажёрах – военнослужащий отрабатывает тактические приемы со своим оружием или военной техникой, а лазерные системы лишь позволяют фиксировать условное поражение цели.

Для стрелкового оружия система Skiftech состоит из лазерного излучателя, амуниции для фиксации "поражения" и стресс-белта "Джмиль". Это и следующие фото предоставлены компанией.

Технология тренировок с лазерными системами не нова, в США ее используют свыше 37 лет, напоминает Михаил Обод. Приблизительно тогда же появились жилеты с системой стимуляции мышц – они довольно чувствительно "пинают" разрядом электричества участника тренировки, давая ему понять, что в него попали. В настоящее время американцы используют около 220 тыс. систем лазертаг разного назначения, в то время как в Украине их количество оценивается в 5-7 тыс.

В США такие тренировки входят в базовый курс подготовки военных, тогда как в Украине они, к сожалению, воспринимаются как нечто экзотическое. Одна из главных задач Skiftech - улучшить систему подготовки военнослужащих благодаря "обкатанным" технологиям, доказавшим свою эффективность в развитых странах.

Системы полезны для тренировки всех родов сухопутных войск

На оборудовании компании тренируются все виды и роды сухопутных войск: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Силы специальных операций и другие военные организации Украины. В общей сложности компания работает с военными около 10 лет, почти весь период отражения российской агрессии.

более 30 тыс. бойцов тренировались с оборудованием Skiftech

По приблизительным оценкам, за время полномасштабной войны на оборудовании производителя обучалось более 30 тыс. военных. Точное количество трудно подсчитать, поскольку тренировочные системы передаются из одной воинской части в другую.

Skiftech производит тренажеры для симуляции тактических действий с стрелковым оружием, РПГ-7, АГС-17, подготовки снайперов, операторов ПТРК, экипажей бронетехники, танкистов, установки и обезвреживания мин, обучение расчетам ЗРК "Шилка", операторам дронов и антидронов.

Тренажер противопехотной мины МОН-50 состоит из трех макетов, которые используются для обучения бойцов.

Skiftech также сотрудничает с Министерством энергетики США, оснащает тактическими тренажерами военнослужащих Нацгвардии, несущих службу на блоках атомных электростанций, а также проводит совместные занятия для военных Украины и США. Компания является техническим подрядчиком оборудования для DartRange – международного поставщика тренажеров для правоохранительных органов с 20-летним опытом.

Тренировку с лазерными симуляторами двустороннего контакта не следует считать развлечением , "игрой в Counter-strike на своих ногах", подчеркивает совладелец компании. Это эффективный инструмент подготовки военных, имеющий ряд безальтернативных преимуществ перед "бесконтактными" видами обучения, когда участника засчитывают выбывшим из боя без объяснения ошибки, приведшей к условному ранению.

Это совсем не игрушки. Кто-то на старте воспринимает такую подготовку как игру, но после первого попадания и электрического импульса от стресс-белта на руке они понимают, что только что виртуально умерли. Далее военные начинают искать ошибки в своих действиях и пытаются на тренировке выбирать правильную тактику. Михаил Обод соучредитель бренда Skiftech

Другой ключевой фактор – подготовка к сверхважным 10 минутам первого боя , наиболее опасным для новоподготовленных комбатантов

"Это мировая статистика - самые большие потери военные соединения несут в первые 10, до 30 минут самого первого реального боя. Около 70% военнослужащих в это время "зажимаются", стреляют куда попало и не готовы выполнять приказы. Поэтому надо подготовить всех военных к автоматизму действий, чтобы они могли управлять первым, самым сильным стрессом", - добавляет представитель отрасли military-tech.

Фактор экономии также важен, поскольку лазерные технологии позволяют проводить занятия по тактической подготовке без использования боеприпасов. Военный бюджет всегда имеет значение, хотя система нацелена, прежде всего, на подготовку военнослужащих к выполнению задач и к сохранению жизней.

Имитатор стрельбы "Танковый тир". Попадания фиксируют специальные мишени, чувствительные к лазерному излучению.

Сейчас это наиболее реалистичный вид тренировок с минимальной "виртуальностью". Например, при подготовке стрелков можно использовать холостые патроны, тогда тренировочный бой почти идентичен реальному, добавляет Михаил Обод.

У тактических симуляторов на основе лазерных технологий есть и следующие преимущества перед традиционным обучением:

Минимальные изменения в штатном оружии и технике. Оборудование Skiftech не занимает много места на штатном оборудовании и позволяет избежать использования отдельных макетов или тренажеров;



Статистика и лог-файл по каждому занятию хранится в приложении, позволяющем проводить "разбор полетов" - детальный анализ эффективности действий подразделения и каждого бойца в нем;

Безопасность тренировок. Обучение на лазерных системах без боекомплекта делает невозможным подрыв боеприпаса или несчастные случаи при обращении с оружием;

Нет погодных ограничений . Можно заниматься круглый год, отрабатывая на полигоне сценарии зимних боев или форсирование водных помех.

Обучать нужно не повзводно, а сразу всю бригаду

К сожалению, в Украине потребность в обучении военных значительно превышает реальные возможности учебных центров и их материальные возможности предоставить подготовку. Важны и масштабы слаживания – в Украине сейчас одновременно обучаются на уровне взвода (20-30 военных), или в лучшем случае роты (130-150 человек), тогда как в США и странах НАТО проводятся учения бригадного уровня на 4-5 тыс. человек. У этих стран есть финансирование, техническая возможность и условия для синхронной подготовки большой военной группировки, чего, к сожалению, нет в Украине, добавляет сооснователь Skiftech.

Обучение тактике отображается на экране планшета, инструктор может оценить эффективность каждого бойца.

Компания в своих разработках акцентирует внимание на слаженности и правильном подходе к выполнению боевых задач. Здесь не столь важно, как метко стреляют бойцы, главное их грамотное взаимодействие: правильно ли они расставляют артиллерию, как проходят минные поля и т.д.

Здесь как в футболе, когда нападающий самостоятельно не может выиграть матч. Так и ВСУ нужны слаженные команды, нарабатываемые в симуляторах боевых столкновений".

По его словам, важно не недооценивать врага, который, вероятно, способен обучать войска на бригадном уровне . Скорее всего, они имеют доступ к лазерным технологиям подготовки систем и могут собирать по 5 тыс. человек на одном поле виртуального боя.

В РФ есть и свои производители оборудования для лазерных симуляторов, известно о двух-трех таких предприятиях, добавляет собеседник издания. Информации о тренировках военных страны-агрессора немного, как и данных о программах подготовки, но производители такого оборудования у противника есть.

"Известно, что они в 2012-2015 году строили в Нижнем Новгороде учебный комплекс совместно с европейским производителем по западным технологиям. Проект отменили в 2018 году, но я думаю, что оборудование симуляторов поставлялось в Россию еще до 2014 года", - предостерегает Михаил.

"Прилетает" чаще всего от артиллерии и дронов

Помимо подготовки бойцов, Skiftech анализирует реальный опыт боевых действий и результаты тренировок с тактическими симуляторами двустороннего контакта, выбирая наиболее рискованные сценарии, которых нужно избегать в реальном бою.

Компания общается с военнослужащими на лечении. Они говорят, что большинство поражений от осколков, артиллерии или дронов, на всю палату может быть только один раненный из стрелкового оружия. Мы собираем статистику, из каких систем и как именно попало в бойца, что стало причиной такого попадания, объясняет собеседник издания.

Тренировки военных с симуляторами минно-взрывных устройств

В войне в Украине больше потерь приходится на непрямые выстрелы из миномета, артиллерии, подрыва на взрывных устройствах, поэтому компания акцентирует особое внимание на производстве и обслуживании симуляторов миномета, СПГ, АГС, ЗРК "Stinger". Тренажеры оснащают системами расчета баллистической траектории или Computer Vision, когда электроника помогает понять, как эффективнее всего "забросить" снаряд во вражеский окоп. Такой подход совпадает с доктриной НАТО, где этим средствам поражения уделяется особое внимание, добавляет Михаил Обод.

Помимо реальных данных компания обрабатывает и результаты тренировок, анализируя причину виртуальных попаданий на учениях. К примеру, именно благодаря тренировкам пришлось заметить высокий уровень friendly fire, который в некоторых упражнениях достигает 15% всех попаданий.

Соучредитель Skiftech добавляет: именно защите от огневого воздействия артиллерии и дронов уделяется главное внимание в подготовке военных. Для минимизации таких потерь необходимо правильное планирование операции и слаженность подразделений, выходящих за пределы обычной стрелковой подготовки – как маневрировать, распределять войска, вести контрбатарейную борьбу и поражать вражеские дроны еще на подлете.

Ошибки и точки роста в области лазерных симуляторов

Михаил Обод обозначил главные сложности и преимущества при подготовке военнослужащих в Украине с помощью этой технологии:

Недостаток: слабая материальная база , не хватает симуляторов и опытных инструкторов для тренировок. Симуляторы боя позволяют экономить средства на обучении: например, ракета для ПТРК стоит $24 тыс., в то время как тренировочный выстрел из лазерного симулятора обходится всего в несколько гривен, и их можно отстрелять за день множество раз. Поэтому они окупаются уже после первой тренировки, но такого оборудования в Украине, к сожалению, немного;

, не хватает симуляторов и опытных инструкторов для тренировок. Симуляторы боя позволяют экономить средства на обучении: например, ракета для ПТРК стоит $24 тыс., в то время как тренировочный выстрел из лазерного симулятора обходится всего в несколько гривен, и их можно отстрелять за день множество раз. Поэтому они окупаются уже после первой тренировки, но такого оборудования в Украине, к сожалению, немного; Недостаток: принцип "отрицательной тренировки" . Симуляторы некоторых производителей могут неточно копировать параметры реального вооружения, в результате чего военнослужащий тренируется в условиях, которые вряд ли ожидают его в реальном бою. Например, реальная дальность поражения из стрелкового оружия составляет 300-400 м, тогда как симулятор учитывает поражение на расстоянии лишь до 100 м. Поэтому военные с самого начала невеверно оценивают возможности своего оружия и неправильно ведут себя в боевых условиях;

. Симуляторы некоторых производителей могут неточно копировать параметры реального вооружения, в результате чего военнослужащий тренируется в условиях, которые вряд ли ожидают его в реальном бою. Например, реальная дальность поражения из стрелкового оружия составляет 300-400 м, тогда как симулятор учитывает поражение на расстоянии лишь до 100 м. Поэтому военные с самого начала невеверно оценивают возможности своего оружия и неправильно ведут себя в боевых условиях; Недостаток: отсутствие осведомленности о проектах в Украине . Многие военные не знают, что в Украине есть специализированные симуляторы. Хотя Skiftech представлен в Украине уже почти 10 лет, многие считают, что такие технологии есть только в США и странах НАТО. К сожалению, осведомленности нет не только у граждан, но и у военного руководства, в том числе и Генштаба;

. Многие военные не знают, что в Украине есть специализированные симуляторы. Хотя Skiftech представлен в Украине уже почти 10 лет, многие считают, что такие технологии есть только в США и странах НАТО. К сожалению, осведомленности нет не только у граждан, но и у военного руководства, в том числе и Генштаба; Преимущество: в Украине последние 10 лет очень глубокая вовлеченность бизнеса в military-tech, местные компании думают в первую очередь над использованием любого оборудования для помощи ВСУ;



Преимущество: в Украине знают, что делают . Многие украинцы вернулись с "нуля" и точно знают, как тренировать навыки штурма окопа, как работать в условиях массированного обстрела из артиллерии или дронов. Уровень проработки учебных сценариев и мотивации в Украине глубже, чем в любой другой стране: люди здесь умеют тренироваться и имеют максимальную мотивацию.



Хорошая новость в том, что за время полномасштабной войны в Украине появилось много компаний, предлагающих решения для симуляции боя. К сожалению, большинство новичков на рынке представляют лазерные блоки на штурмовые винтовки АК-74 или М4А1, хотя военные нуждаются в обучающих системах для всех видов оружия.

Тренировка бригады "Буревей" с использованием тактических симуляторов

Кроме того, разработка проекта и массовое производство систем – это совершенно разные по сложности задачи, добавляет Михаил Обод. Создание прототипа лазерного симулятора может занять один-два месяца, в то время как построить качественный техпроцесс и обеспечить работоспособность систем на период 5-10 лет является более сложной задачей, с которой справится не каждая компания.

Military tech в США и Украине

Skiftech получила заказ на производство оборудования для американских правоохранителей, поскольку компания объединяет "под одной крышей" разработку проектов и собственное производство. Это позволяет быстро адаптировать системы к потребностям клиента и сразу внедрять инновации в техпроцесс. Именно по этому контракту компания должна за три месяца учесть 5 требований заказчика, и в результате для американцев пришлось разработать и запустить в производство совершенно новый продукт.

Рынок США может внедрять новые решения быстрее украинского, но только если там назрела такая потребность и есть четкое понимание, как оно будет использоваться. В Украине и НАТО эти процессы могут прорабатываться глубже, но и будут внедряться медленнее, отмечает Михаил Обод.

Другая специфика рынка США – сильный институт репутации, строящийся годами и десятилетиями. Без "имени" здесь сложно выйти на рынок, и проще всего это сделать с помощью надежного партнера, которому уже доверяют.

С другой стороны, украинским проектам сейчас в мире уделяется особое внимание, а на каждой конференции вспоминают военный опыт Украины. Из-за этого выход на иностранные рынки сложен, но не невозможен, отмечает Михаил Обод.

Сборка тактической лазерной системы Skiftech

Украина с начала полномасштабной войны тоже значительно нарастила бюджеты и стала правильно расставлять приоритеты. Если какой-то продукт будет действительно нужен военным – они найдут как именно его получить , но поставок все равно должно быть намного больше.

Собеседник издания добавляет, что Украине следует поучиться в США, где военные изучают, как индустрия может "закрыть" их потребности, а в ведомствах есть специалисты для коммуникации с частным military tech. Именно качество и количество взаимодействий между армией, государством и частными предпринимателями – это то, чего не хватает Украине. Впрочем, ситуация меняется каждый день, констатирует соучредитель Skiftech.