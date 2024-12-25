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Сталеве серцекраїни

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Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

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Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

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путь ветеранов
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Общество
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Команда Delo.ua поздравляет читателей с Рождеством Христовым и наступающим Новым Годом!

З Новим годом!
Коллаж:Delo.ua

Мы очень рады и горды тем, что имеем таких надежных читателей, как вы. Мы работаем только для вас, чтобы вы могли добиваться успеха в своем деле. Надеемся, что в новом 2025 году мы вместе достигнем еще больших вершин.

От всей души поздравляем вас с грядущими Рождественскими и Новогодними праздниками! Желаем вам мирного неба, радости, благополучия, а также света и тепла в ваших домах! Пусть эти праздники принесут вдохновение и новые возможности для развития и процветания!

С наилучшими пожеланиями команда Delo.ua