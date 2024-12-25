Запланована подія 2

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Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Суспільство
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Команда Delo.ua вітає читачів з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим Роком!

З Новим роком!
Колаж:Delo.ua

Ми дуже раді та горді тим, що маємо таких надійних читачів, як ви. Ми працюємо лише для вас  — щоб ви могли досягати успіху у своєму ділі. Сподіваємося, що у новому 2025 році ми разом досягнемо ще більших вершин.

З щирого серця вітаємо вас з прийдешніми Різдвяними та Новорічними святами! Бажаємо вам мирного неба, радості, благополуччя, а також світла та тепла у ваші домівки! Нехай ці свята принесуть натхнення та нові можливості для розвитку і процвітання!

З найкращими побажаннями, команда Delo.ua