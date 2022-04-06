На 6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 6 апреля украинцев будут эвакуировать из горячих точек по 11 гуманитарным коридорам.

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Из Мариуполя в Запорожье согласован "зеленый коридор", но оккупанты по-прежнему не дают Украине отправить автобусы в город. При этом мирные жители могут выехать из Мариуполя собственным транспортом.

Из Энергодара и Мелитополя в Запорожье также люди смогут выехать на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье эвакуация запланирована как на собственном транспорте, так и автобусами. Из города Токмак и Гуляйполе в Запорожье люди смогут выехать по "зеленым коридорам" на собственном транспорте и автобусами.

Кроме того, из Запорожья в ряд городов отправят автобусы с гуманитарной помощью.

Общая эвакуация автобусами запланирована по следующим маршрутам: