Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Общество
Дата публикации

На 6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров

На 6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров
Запланированы гуманитарные коридоры из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте. Фото: Униан

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 6 апреля украинцев будут эвакуировать из горячих точек по 11 гуманитарным коридорам.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Из Мариуполя в Запорожье согласован "зеленый коридор", но оккупанты по-прежнему не дают Украине отправить автобусы в город. При этом мирные жители могут выехать из Мариуполя собственным транспортом.

Из Энергодара и Мелитополя в Запорожье также люди смогут выехать на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье эвакуация запланирована как на собственном транспорте, так и автобусами. Из города Токмак и Гуляйполе в Запорожье люди смогут выехать по "зеленым коридорам" на собственном транспорте и автобусами.

Кроме того, из Запорожья в ряд городов отправят автобусы с гуманитарной помощью.

Общая эвакуация автобусами запланирована по следующим маршрутам:

  • из города Северодонецк в город Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);
  • из города Лисичанск в город Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
  • из города Попасная в Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42);
  • из поселка Горное в город Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13).
Автор:
Вита Молодан