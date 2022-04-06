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На 6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 6 апреля украинцев будут эвакуировать из горячих точек по 11 гуманитарным коридорам.
Из Мариуполя в Запорожье согласован "зеленый коридор", но оккупанты по-прежнему не дают Украине отправить автобусы в город. При этом мирные жители могут выехать из Мариуполя собственным транспортом.
Из Энергодара и Мелитополя в Запорожье также люди смогут выехать на собственном транспорте.
Из Бердянска в Запорожье эвакуация запланирована как на собственном транспорте, так и автобусами. Из города Токмак и Гуляйполе в Запорожье люди смогут выехать по "зеленым коридорам" на собственном транспорте и автобусами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, из Запорожья в ряд городов отправят автобусы с гуманитарной помощью.
Общая эвакуация автобусами запланирована по следующим маршрутам:
- из города Северодонецк в город Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);
- из города Лисичанск в город Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- из города Попасная в Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42);
- из поселка Горное в город Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13).