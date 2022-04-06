Станом на 6 квітня погоджено 11 гуманітарних коридорів

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 6 квітня українців будуть евакуйовувати з гарячих точок по 11 гуманітарних коридорах.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

З Маріуполя у Запоріжжі погоджено "зелений коридор", але окупанти, як і раніше, не дають Україні відправити автобуси до міста. При цьому мирні жителі можуть виїхати із Маріуполя власним транспортом.

З міста Енергодар та з Мелітополя до Запоріжжя також жителі зможуть виїхати на власному транспорті.

З Бердянська до Запоріжжя евакуацію заплановано як на власному транспорті, так і автобусами. З міста Токмак та з Гуляйполе до Запоріжжя люди зможуть виїхати "зеленими коридорами" на власному транспорті та автобусами.

Крім того, із Запоріжжя до кількох міст відправлять автобуси з гуманітарною допомогою.

Загальна евакуація автобусами запланована за наступними маршрутами: