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Станом на 6 квітня погоджено 11 гуманітарних коридорів
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 6 квітня українців будуть евакуйовувати з гарячих точок по 11 гуманітарних коридорах.
З Маріуполя у Запоріжжі погоджено "зелений коридор", але окупанти, як і раніше, не дають Україні відправити автобуси до міста. При цьому мирні жителі можуть виїхати із Маріуполя власним транспортом.
З міста Енергодар та з Мелітополя до Запоріжжя також жителі зможуть виїхати на власному транспорті.
З Бердянська до Запоріжжя евакуацію заплановано як на власному транспорті, так і автобусами. З міста Токмак та з Гуляйполе до Запоріжжя люди зможуть виїхати "зеленими коридорами" на власному транспорті та автобусами.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, із Запоріжжя до кількох міст відправлять автобуси з гуманітарною допомогою.
Загальна евакуація автобусами запланована за наступними маршрутами:
- з міста Сєверодонецьк до міста Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28);
- з міста Лисичанськ до міста Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
- з міста Попасна до Бахмута (місце зборів: вул. Першотравнева, 42);
- із селища Гірське до міста Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13).