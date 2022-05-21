Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Общество
Дата публикации

На запад Украины движется мощный ураган

На запад Украины движется мощный ураган

Главный эколог города Львов Александра Сладкова сообщила, что ураган, который 21 мая наделал беды в Германии, движется в сторону Украины. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Сладкова призвала горожан не ходить в парки и парковать машины подальше от деревьев. 

Фото 2 — На запад Украины движется мощный ураган

"Сегодня целый день будет проходить то, что сейчас находится над территорией Польши. Всем быть очень аккуратными, по возможности перепарковать авто подальше от деревьев и не ходить в парки!", - заявила она. 

По причине, что мощный ураган движется в сторону Украины, городская власть установила желтый уровень опасности. 

Напомним, что ранее на Европу обрушился мощный шторм. 