На запад Украины движется мощный ураган

Главный эколог города Львов Александра Сладкова сообщила , что ураган, который 21 мая наделал беды в Германии, движется в сторону Украины.

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Сладкова призвала горожан не ходить в парки и парковать машины подальше от деревьев.

"Сегодня целый день будет проходить то, что сейчас находится над территорией Польши. Всем быть очень аккуратными, по возможности перепарковать авто подальше от деревьев и не ходить в парки!", - заявила она.

По причине, что мощный ураган движется в сторону Украины, городская власть установила желтый уровень опасности.

Напомним, что ранее на Европу обрушился мощный шторм.