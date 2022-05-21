- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
На запад Украины движется мощный ураган
Главный эколог города Львов Александра Сладкова сообщила, что ураган, который 21 мая наделал беды в Германии, движется в сторону Украины.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Сладкова призвала горожан не ходить в парки и парковать машины подальше от деревьев.
"Сегодня целый день будет проходить то, что сейчас находится над территорией Польши. Всем быть очень аккуратными, по возможности перепарковать авто подальше от деревьев и не ходить в парки!", - заявила она.
По причине, что мощный ураган движется в сторону Украины, городская власть установила желтый уровень опасности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что ранее на Европу обрушился мощный шторм.