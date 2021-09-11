На побережье Мексики обрушился мощный ураган (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь с 10 на 11 сентября на тихоокеанское побережье Мексики (штат Южная Нижняя Калифорния) обрушился ураган "Олаф", сообщает Associated Press.
Как отмечает издание, ураган был сконцентрирован примерно в 35 км от города Кабо-Сан-Лукас. Он продвигался на северо-запад со скоростью 19 км/ч.
По данным Национального центра слежения за ураганами США, в результате урагана начался шквальный ветер, порывы которого достигали 44 метров в секунду, и прошли проливные дожди, а волны поднимались на высоту до семи метров. Урагану "Олаф" присвоена вторая категория.
Из-за риска наводнений местные власти приняли решение об эвакуации пациентов государственной больницы в городе Лос-Кабос, а также открыли специальные убежища, а школьникам рекомендовали 11 сентября оставаться дома.
Кроме этого, в аэропортах Лос-Кабоса и Ла-Паса были отменены авиарейсы, а порты закрылись для небольших судов. В этом районе на тот момент было 20 тысяч иностранных туристов, что составляет менее 40% вместимости отелей.
К настоящему времени ураган уже ослаб и был переквалифицирован в тропический шторм.
На данный момент информации о пострадавших и серьезном ущербе не поступало. В то же время, без электроснабжения остались около 60% местных жителей.
Национальный центр ураганов США прогнозирует выпадение осадков от от 12,7 до 25,4 сантиметров в южной части полуострова и до 38 сантиметров в отдельных местах, что создает опасность внезапных наводнений и селей.
Ранее сообщалось, что 290 тысяч человек остались без света из-за тайфуна "Джолина", который 4 раза обрушился на берега Филиппин вечером 6 сентября.
Напомним, в начале сентября на северо-востоке США в результате сильных ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида", погибли, по меньшей мере, 58 человек.