На захід України рухається потужний ураган

Головний еколог міста Львів Олександра Сладкова повідомила , що ураган, який 21 травня наробив лиха в Німеччині, рухається у бік України.

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Сладкова закликала городян не ходити до парків та паркувати машини подалі від дерев.

"Сьогодні цілий день проходитиме те, що зараз знаходиться над територією Польщі. Усім бути дуже акуратними, по можливості перепаркувати авто подалі від дерев і не ходити до парків!", - заявила вона.

Через те, що потужний ураган рухається у бік України, міська влада встановила жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, що раніше на Європу обрушився сильний шторм.